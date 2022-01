Schoenwinkel De Ruyte wordt 50, zoon Sam Reychler start eigen label

Antwerpen - Na meer dan 15 jaar als schoendesigner bij het Italiaanse Del Carlo, pakt Sam Reychler uit met een eigen collectie kleurige sandalen voor zomer 22. FashionUnited sprak met de ontwerper, tevens telg van de bekende schoenwinkel De Ruyte in Belsele.

De lancering van het nieuwe merk valt samen met het vijftigjarige jubileum van de schoenwinkel van Reychlers moeder - Leen De Ruyte. Grootgebracht tussen het luxeschoeisel, ging hij niet alleen zelf aan de slag in de winkel, hij studeerde ook af als shoe designer aan de Academie voor Schone Kunsten in Sint-Niklaas. In 2009 startte hij bij het high end schoenenlabel Roberto Del Carlo als ontwerper.

Beeld: Sam Reychler

Meer dan een coronaproject

Reychler – nu 36 - zat al langer te broeden op een eigen collectie maar vond nooit echt de tijd, tot de pandemie alle activiteiten deed stilvallen: “De winkels waren dicht en ik kon niet meer naar de studio in Italië. De collectie werd ook kleiner door de dalende verkoop, waardoor ik toch met een creatief ei bleef zitten. Ik had al een leuk prototype liggen en mijn omgeving moedigde me aan om er nu echt werk van te maken. Ik had echt een goed gevoel bij het ontwerp en bouwde er een kleine capsulecollectie rond”. De slippers en sandalen combineren groot draagcomfort met een kleurrijk, high fashion design: “Het is een erg arbeidsintensief ontwerp. Gelukkig kon ik het ontwikkelen samen met een goede fabrikant in Portugal, een fabriek van hoog niveau die ook werkt voor Jacquemus, Clergerie en Paul Smith. Ik had het geluk dat ze mijn collectie er nog bij konden nemen, maar dat betekende ook dat mijn collectie vrij laat klaar was, pas na alle grote beurzen van september 2021”.

Beeld: Sam Reychler

Enthousiaste retailers

Sam Reychler SS22 zal toch al bij een aantal mooie retailers te koop zijn. De debuutcollectie is vanaf eind januari verkrijgbaar bij De Ruyte en betere schoenenwinkels, van België tot Oostenrijk: “We liggen onder meer bij Quicke in Brugge, New Versailles in Leuven, La Bottega in Hasselt Van Loock in Zandhoven, Presidence in Namen en Wunderl in Oostenrijk. Ook het Nederlandse Mayke, dat online erg sterk staat, kocht flink wat in. Ik heb heel selectief een aantal winkels uit in het hogere segment uitgekozen waar ik persoonlijk langsging. Ik weet uit eigen ervaring dat winkeliers niet altijd staan te springen als er een vertegenwoordiger met een nieuw merk aan de deur staat. De collectie werd echter echt goed onthaald en deed iedereen meteen glimlachen. Ze geloven er echt in”. Met de opvallende kleurcombinaties, in fuchsia, mandarijn, koraal, indigo, citroen, grasgroen, oker, zalm, babyblauw en zachtgeel, en het grafische patroon dat eruit springt dankzij strategisch geplaatste stiksels, is het inderdaad een vrolijke zomercollectie geworden: “Ze zal vooral modebewuste dames, pakweg tussen de 25 en 55 jaar, aanspreken. Ik wou iets aparts ontwerpen, niet iets wat al in de winkels ligt. Mijn schoenen moeten echt in het oog springen, ze zijn wat gedurfder. De verkoopprijs ligt ook in het hogere segment, voor de zomer varieert deze tussen de 275 en 335 euro”.

Beeld: Sam Reychler

Een leven tussen de schoenen

Reychler is momenteel niet meer in dienst bij Del Carlo: “Ik geef wel nog input en feedback als freelancer via Zoom maar zak niet meer twee keer per maand af naar Italië. Een nieuw merk opstarten, daar komt heel veel bij kijken, van design tot verkoop. Ik heb geen tijd om beide jobs te combineren. Ik heb er natuurlijk enorm veel geleerd, van Roberto Del Carlo zelf: over hoe je leesten en hakken ontwerpt, wat de verschillende kwaliteiten leer zijn, wat mogelijk is en wat niet in shoe design... En vooral ook dat een schoen, ongeacht het design, altijd draagbaar en comfortabel moet zijn”. Daarnaast haalt hij inspiratie uit de feedback van klanten wanneer hij zelf in bij De Ruyte staat: “Dat was al zo toen ik voor Del Carlo werkte: ze vertellen je wat ze zoeken maar niet vinden. Vooral comfort is erg belangrijk. Ik ben natuurlijk opgegroeid tussen de schoenen. Dat ik nu mijn eigen collectie kan presenteren bij De Ruyte, geeft iets extra’s aan de vijftigste verjaardag. De klanten kijken er trouwens ook al naar uit ”.

Beeld: Sam Reychler

En nu: internationaal groeien

Intussen bereidt Reychler winter 22-23 voor: “SS22 is nog maar mijn eerste collectie, de volgende seizoenen wil ik internationaal sterker groeien - ik richt me nu volop op Italië en Duitsland. Beurzen zitten er voorlopig niet in: ik ben zelf mede verantwoordelijk voor het inkopen bij De Ruyte, het wordt moeilijk om er dan vier dagen lang zelf een stand open te houden. Ik werk wel met vertegenwoordigers en ik plan ook afspraken in een hotel tijdens de week van Micam Milano”. Reychler hoopt in de toekomst zijn creativiteit nog meer de vrije loop te kunnen laten. Een mannenlijn zit er niet in, aan een capsule voor kinderen wordt wel al voorzichtig gedacht. “De ultieme droom is wat elke ontwerper natuurlijk wil: dat mijn collecties worden geapprecieerd en Sam Reychler kan doorgroeien tot een internationaal gekend merk”, besluit hij.

Over De Ruyte: Schoenen- en Lederwarenzaak De Ruyte werd opgericht in 1973 in Belsele door Leen De Ruyte, moeder van schoenontwerper Sam Reychler. De Ruyte groeide door de jaren heen uit tot de referentie voor kwaliteitsschoenen voor het hele gezin. Je vindt er meer dan zestig merken als Dries Van Noten, AGL, Clergerie, Marni, Hogan en Tod’s, Del Carlo en Fratelli Rossetti vinden. In 1998 opende De Ruyte Kids, een van de weinige Belgische speciaalzaken voor kinderschoenen. Met de vijftigste verjaardag in zicht wordt de zaak ook volledig vernieuwd.