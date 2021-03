Schone Kleren Campagne protesteert bij Hema Amsterdam tegen geannuleerde bestellingen

Stichting Schone Kleren Campagne voerde vandaag rondom het middaguur een protestactie uit bij de Hema-vestiging op de Amsterdamse Nieuwendijk. De stichting demonstreerde tegen de beslissing van Hema om alle lopende bestellingen van Hema-producten in Azië te annuleren. SKC kwam de geannuleerde bestellingen als het ware alsnog afleveren bij Hema: voor het filiaal stapelden de actievoerders zo’n veertig kartonnen dozen, een representatie van de afbestelde goederen.

Hema kondigde in januari aan alle bestellingen tot half april op te schorten. SKC eist van Hema dat het die maatregel terugdraait. "We protesteren omdat het vooral de arbeiders onderaan de internationale productieketen zijn die van dit soort maatregelen de dupe worden. De kosten van de economische coronacrisis mogen niet op de meest kwetsbare in de keten worden afgeschoven, en dat is wel wat er nu gebeurt," aldus Wyger Wentholt, woordvoerder van SKC, in een persbericht.

SKC voert al het hele jaar actie tegen bedrijven die de verliezen van de coronacrisis afwentelen op toeleveranciers, en daarmee op de fabrieksmedewerkers. Niet alleen werden vaker bestellingen geannuleerd, ook werden lonen herhaaldelijk niet of maar gedeeltelijk uitbetaald.