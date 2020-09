Schuldeisers Galeria Karstadt Kaufhof keuren herstructureringsplan goed

Galeria Karstadt Kaufhof heeft de goedkeuring van de schuldeisers weg kunnen dragen. Dinsdag keurden schuldeisers het herstructureringsplan goed, zo meldt nieuwsbureau DPA. “Vandaag is het startschot voor een nieuw begin, want ons bedrijf heeft nu een gezonde basis en een vooruitzicht voor een gezonde toekomst,” aldus Galeria Kaufhof Karstadt-baas Miguel Müllenbach in een brief aan de medewerkers.

Dat het plan is goedgekeurd door de schuldeisers betekent dat een kleine vijftig warenhuizen zullen verdwijnen en ook ongeveer 5000 mensen hun baan zullen verliezen. Galeria Kaufhof Karstadt heeft met de goedkeuring van het plan ook gezorgd voor een schuldenvermindering. De schuldeisers zullen een deel van de schulden wegstrepen. Volgens informatie die DPA heeft binnengekregen via betrouwbare bronnen gaat het om twee miljard euro dat wordt weggestreept.

De insolventieprocedure moet naar verwachting deze maand worden afgerond. Galeria Karstadt Kaufhof startte begin april de procedure nadat het in financiële crisis kwam vanwege de winkelsluitingen in verband met de corona-uitbraak wereldwijd. Destijds gaf het bedrijf aan dit jaar alleen al een verlies van 1 miljard euro te verwachten vanwege de pandemie.