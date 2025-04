‘Schuldeisers Hunkemöller willen overname door Redwood terugdraaien’

De overname van lingerieketen Hunkemöller door het Amerikaanse Redwood Capital Management lijkt een staartje te krijgen. Een groep schuldeisers overweegt namelijk juridische stappen om de overname terug te draaien, zo meldt The Financial Times op basis van bronnen dicht bij de schuldeisers.

De overname van Hunkemöller in maart leek uit het niets te komen. Later bleek echter dat Redwood Capital Management de grootste schuldeiser van de Nederlandse keten was. Vorig jaar zou Hunkemöller namelijk een lening van 50 miljoen euro hebben afgesloten bij Redwood. De schuld die Hunkemöller hierdoor had, werd aangemerkt als ‘super senior debt’. Dit betekent dat Redwood voorrang heeft op terugbetaling ten opzichte van andere schuldeisers.

Nu onderneemt een groep andere schuldeisers, geleid door Cheyne Strategic Value Credit, actie. Zo worden er juridische stappen overwogen om de overname van Hunkemöller door Redwood terug te draaien.

The Financial Times meldt dat er in november 2024 al een rechtszaak liep vanwege een eerdere deal tussen Redwood en Hunkemöller, die de voorwaarden van de overeenkomst met de andere schuldeisers schond. De groep schuldeisers stelt dat Hunkemöller vorig jaar andere financieringsopties heeft aangeboden gekregen, maar dat deze niet zijn gebruikt. Op het moment dat de lingerieketen een deal sloot met Redwood voor super senior debt, werden de claims van de andere schuldeisers lager geplaatst op de terugbetalingsladder.