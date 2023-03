Scotch & Soda: Dit weten we nu over nieuwe eigenaar Bluestar Alliance

Scotch & Soda krijgt de kans een nieuw hoofdstuk te schrijven. Op maandag 27 maart werd bekend dat Amerikaans managementbedrijf Bluestar Alliance het merk overneemt en doorstart. Wat de plannen zijn voor Scotch & Soda onder de nieuwe eigenaar is nog niet bekend, maar we kunnen wel een blik werpen op de strategie van Bluestar Alliance om te kijken of hier potentiële hints te vinden zijn.

De wapenfeiten Bluestar Alliance is opgericht in 2006 door Joseph Gabbay en Ralph Gindi.

Het hoofdkantoor is gevestigd in New York.

Met Scotch & Soda komt het portfolio van het bedrijf op 13 merken.

Het bedrijf heeft op dit moment 300 licenties en 100 winkels wereldwijd.

Bluestar Alliance omschrijft zichzelf als een managementbedrijf dat ‘consumentenmerken tussen luxe en massamarkt managet en op de markt zet’, aldus de website van de gloednieuwe eigenaar van Scotch & Soda. De basis van het bedrijf is het ‘managen, herstellen, overnemen en opwaarderen van een merk’. Bluestar is niet alleen de eigenaar van een tiental merken, het heeft ook honderden licenties. De merken die in het eigen portfolio te vinden zijn, worden ook door middel van licenties in diverse werelddelen verder verdeeld. Het is een mogelijke hint dat Scotch & Soda op het gebied van licenties ook zal uitvliegen onder de vleugels van Bluestar Alliance.

Bluestar Alliance: De nieuwe eigenaar van Scotch & Soda

In de 17-jarige geschiedenis van Bluestar Alliance heeft het bedrijf in totaal 28 overnames gedaan, zo blijkt uit informatie van het bedrijf. Niet al deze bedrijven zitten nog steeds in het portfolio van het merk. Op dit moment zitten alleen nog Hurley, Bebe, Justice, Brookstone, Tahari, Kensie, Limited Too, Tahari ASL, Catherine Malandrino, Nanette Lepore, English Laundry en Kensie Girl in het portfolio. Hoe lang merken doorgaans in het portfolio van Bluestar zitten verschilt. Zo worden de merken Chereskin, Sharper Image en Michael Bastian na drie jaar alweer verkocht. De merken Liz Lange en Completely Me bleven met zo’n vijf jaar wat langer hangen. Het merk Larry Levine werd pas na zeven jaar weer verkocht.

Wanneer gekeken wordt naar de merken op het moment dat ze doorverkocht worden door Bluestar Alliance, valt op dat deze merken op een of meerdere manieren zijn uitgebreid. Zo staat het merk Larry Levine bekend om de outerwear, maar introduceerde het onder de vleugels van Bluestar een shapewear lijn. Zwangerschapsmerk Completely Me breidde juist uit naar een normale ready-to-wear lijn. Voor het merk Michael Bastian, van de gelijknamige Amerikaanse ontwerper, betekende het partnerschap met Bluestar juist een uitbreiding in de distributiekanalen en rolde het uit naar diverse warenhuizen in het middensegment. Het managementbedrijf onderstreept deze strategie dan ook op hun website. “Het investerings mandaat van het bedrijf is om consumentenmerken te identificeren en te kopen waarbij het de merkwaarde kan inzetten en uitbreiden in huidige categorieën naar een bredere doelgroep.” Het bedrijf benadrukt echter dat het merkerfgoed bij elk bedrijf dat het overneemt wordt behouden. Naast uitbreiding in nieuwe categorieën, benadrukt het ook de uitbreiding in distributie, zoals bijvoorbeeld te zien was bij Michael Bastian.

Wanneer merken het portfolio van Bluestar Alliance verlaten, is in de berichtgeving hier over te lezen dat het Amerikaanse bedrijf 'zijn doelen met de merken heeft bereikt' en daarom overgaat tot een verkoop. Het is dus maar de vraag hoe lang Scotch & Soda in het eigendom van Bluestar blijft.