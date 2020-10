‘Scotch & Soda leent tientallen miljoenen om coronacrisis het hoofd te bieden’

Scotch & Soda heeft miljoenen geleend om het bedrijf de coronacrisis door te helpen, zo meldt het Financieele Dagblad op basis van het jaarverslag dat deze week gedeponeerd wordt.

De Amerikaanse eigenaar van het modemerk, Sun Capital, leende het bedrijf 15 miljoen euro en een consortium van Nederlandse banken leende het merk eveneens 15 miljoen euro. Scotch & Soda CFO Thomas Bervoets meldt tegen het FD dat het merk hard geraakt is. “Onze eerste prioriteit in maart was cash in het bedrijf houden.” Bijna alle winkels in het portfolio van het merk sloten halverwege maart, met uitzondering van die in Zweden. Het boekjaar 2019-2020, dat afliep op 31 mei, kende dan ook de impact van de coronacrisis. De omzet daalde met 12 procent en het bedrijf leed een verlies van 159,6 miljoen euro.

Het is een flinke dip voor het van oorsprong Hollandse bedrijf. De omzet in het boekjaar 2018-2019 kwam nog neer op 328,7 miljoen euro. In dat boekjaar had het bedrijf al te maken met een lichte omzetdaling. De omzet is inmiddels gedaald naar 290,6 miljoen euro. Ook het verlies is flink gegroeid - het voorgaande boekjaar was het verlies nog maar 12,9 miljoen euro. Het groot deel van het verlies komt echter door een afschrijving van 95 miljoen op de goodwill, zo meldt het FD.