Sendcloud haalt 150 miljoen euro aan vers kapitaal op

Nederlandse start-up Sendcloud heeft 150 miljoen euro opgehaald aan vers kapitaal, zo meldt het bedrijf op LinkedIn. Met de investering wil het bedrijf onder andere het team uitbreiden, de groei van het bedrijf versnellen en uiteindelijk de wereldwijde leider in verzendingen worden.

Het betekent de grootste investering tot nu toe voor SendCloud. Achter de investering zitten Softbank Vision Fund 2, L Catterton en HPE Growth. Het bedrijf is in 2012 opgericht en ontving in 2014 de eerste investering, destijds 150.000 euro. In 2015, 2016 en 2017 kreeg het bedrijf opnieuw investeringen.

Sendcloud heeft inmiddels 23.000 klanten, ruim 300 medewerkers en 35 geïntegreerde vervoerders.