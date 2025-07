Shein dient naar verluidt aanvraag in voor beursgang in Hong Kong

Fast-fashiongigant Shein heeft naar verluidt vertrouwelijk een aanvraag ingediend voor een beursgang in Hong Kong. Dit doet het bedrijf om druk uit te oefenen op de Britse toezichthouders om een beursnotering in Londen goed te keuren.

Dit is volgens bronnen van de Financial Times (FT). Zij melden dat het in China opgerichte en in Singapore gevestigde bedrijf in het geheim een prospectus heeft ingediend bij de beurs van Hong Kong. Nu zoekt het bedrijf steun van de China Securities Regulatory Commission (CSRC).

Shein richtte zijn aandacht op Hong Kong nadat het er niet in slaagde de goedkeuring van de toezichthouder te krijgen voor een notering aan de London Stock Exchange. Hiervoor zou het bedrijf vorig jaar een aanvraag voor een beursgang hebben ingediend.

Het bedrijf kreeg te maken met tegenslagen in de vorm van juridische procedures en zorgen van ngo's over het gebrek aan transparantie in zijn toeleveringsketen. Ook waren er beschuldigingen dat het katoen betrok uit de Chinese regio Xinjiang, waar naar men aanneemt mensenrechtenschendingen plaatsvinden.

Hoewel de Britse Financial Conduct Authority (FCA) aanvankelijk het prospectus van Shein goedkeurde, accepteerde de CSRC de notering niet vanwege strengere regels.

De Financial Times meldt dat Londen nog steeds de voorkeur heeft van Shein, mits de FCA een door de CSRC goedgekeurd prospectus zou accepteren. De kans hierop is echter ‘klein, aangezien de eisen van de toezichthouders nog steeds ver uit elkaar liggen’.

Een dubbele of secundaire notering zou overwogen kunnen worden, aldus de FT. Dit als de Britse waakhond de beursgang zou goedkeuren in het geval Shein steuning krijgt van zowel de CSRC als de Hong Kong Exchange (HKEX).

De FCA, HKEX en Shein weigerden allemaal commentaar te geven op het verzoek van de Financial Times.