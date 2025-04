Shein & Temu verhogen prijzen voor Amerikaanse klanten door nieuwe importheffingen

De ultra-fast fashion retailer Shein en de Chinese online marktplaats Temu staan op het punt de prijzen volgende week te verhogen. Nieuwe importheffingen, die door de Amerikaanse president Donald Trump zijn ingevoerd op kleding en schoeisel in een poging om de import van lage waarde te beperken, beginnen dan. De prijsverhogingen zullen gelden voor klanten in de VS.

Omdat de importheffingen de kosten voor bedrijven opdrijven, hebben Temu en Shein deze week berichten naar klanten gestuurd waarin staat dat ze de prijzen vanaf 25 april zullen verhogen. Ze moedigen consumenten aan om nu een aankoop te doen, zodat ze kunnen profiteren van ‘de huidige importheffingen’.

Aangezien beide Chinese bedrijven een breed scala aan betaalbare producten aanbieden, van kleding en schoeisel tot accessoires, speelgoed en meer, is hun populariteit in de Verenigde Staten enorm gestegen. Shein en Temu hebben lange tijd geprofiteerd van de ‘de minimis’-vrijstelling, waardoor goederen met een waarde van minder dan 800 Amerikaanse dollar de Verenigde Staten belastingvrij konden binnenkomen, wat hen hielp lage verkoopprijzen te handhaven.

Dat kostenbesparende voordeel loopt nu echter gevaar, aangezien een recentelijk door Trump ondertekend decreet dit handelstekort vanaf 2 mei zal dichten, waardoor de druk op hun businessmodel toeneemt, evenals dat van veel andere modemerken en retailers.

“Vanwege recente veranderingen in de wereldwijde handelsregels en importheffingen zijn onze operationele kosten gestegen. Om de producten die u graag gebruikt te blijven aanbieden zonder concessies te doen aan de kwaliteit, zullen we vanaf 25 april 2025 prijswijzigingen doorvoeren,” luidden de verklaringen van beide bedrijven.

De prijzen op Shein variëren op dit moment sterk, met jurken die online tussen de zes en 91 dollar kosten. Jurken op Temu variëren nog meer, tussen de 2,48 dollar en 210 dollar.