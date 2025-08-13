Sieradenketen Claire’s vraagt ook in België faillissement aan

De faillissementsgolf bij Claire’s gaat verder. De sieradenketen heeft in België nu ook het faillissement aangevraagd, zo melden diverse Belgische media.

Werknemers en vakbonden zijn tijdens een buitengewone ondernemingsraad geïnformeerd over het faillissement. Ongeveer 100 medewerkers zullen als gevolg van het faillissement hun baan verliezen. Het merk heeft 15 winkels in België.

Bij diverse internationale takken van Claire’s zijn de afgelopen tijd insolventieprocedures gestart. In Frankrijk werd het bedrijf onder curatele geplaatst, in de Verenigde Staten werd een Chapter 11-procedure gestart en in het Verenigd Koninkrijk wordt een reddingsplan op poten gezet.