Skechers rapporteert beste tweede kwartaal ooit, omzet 30 procent hoger dan voor de pandemie

Schoenenmerk Skechers behaalde in het tweede kwartaal van boekjaar 2021 een omzet van bijna 1,7 miljard dollar (omgerekend 1,4 miljard euro). Die omzet ligt 31,7 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2019, voor het begin van de coronacrisis. Het is het beste tweede kwartaal voor Skechers ooit, zo schrijft de directie in het kwartaalrapport. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 steeg de omzet van Skechers met 127,3 procent.

De bruto winstmarge van het bedrijf steeg met 51,2 procent ten opzichte van 2020. De brutowinst kwam uit op 550 miljoen dollar (567 miljoen euro), de nettowinst op 137 miljoen dollar (116 miljoen euro). “We hebben deze financiële resultaten behaald ondanks voortdurende aan Covid-19 gerelateerde uitdagingen”, aldus David Weinberg, COO bij Skechers, in het persbericht. Weinberg noemt vertragingen in transport en aanhoudende winkelsluitingen. “Met de terugkeer van consumenten naar een meer normale levensstijl (…) is de vraag naar onze comfortabele en technologische producten gestegen,” ziet Weinberg.

Over het half jaar genomen behaalde Skechers een omzet van 3,1 miljard dollar (2,6 miljard euro), tegenover bijna 2 miljard dollar (1,7 miljard euro) in 2020. In het eerste half jaar van 2020 draaide Skechers een nettoverlies van 19 miljoen dollar (16 miljoen euro), in 2021 kantelde dat naar een winst van 236 miljoen dollar (223 miljoen euro).