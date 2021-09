SMCP ziet weer groei in eerste half jaar 2021

De Franse modegroep SMCP, moederbedrijf van labels Sandro, Maje, Claudie Pierlot en De Fursac, behaalde in het eerste half jaar van 2021 een omzet van 453,3 miljoen euro. Dat is 21,6 procent hoger dan in het eerste half jaar van 2020, zo blijkt uit een persbericht van SMCP.

SMCP had in het half jaar nog te maken met restricties als gevolg van de coronapandemie, maar desalniettemin klom de omzet in de regio’s Verenigde Staten en Azië-Pacific tot op of boven het niveau van voor de pandemie. De operationele inkomsten voor aftrek van rente en belasting (EBIT) lagen in het eerste half jaar van 2020 nog op min 29,7 miljoen euro, maar daar wist SMCP in 2021 weer een plus van te maken met een EBIT van 25,2 miljoen euro.

Ook wist het bedrijf de vrije kasstroom te verbeteren, van min 56,7 miljoen euro in de eerste helft van 2020 naar 20,2 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2021. Dat was niet alleen te danken aan betere verkopen, maar ook aan een strakker management van inventaris en van de kapitaaluitgaven van SMCP.