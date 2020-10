Steeds meer modebedrijven zetten zich in voor duurzaamheid

Uit nieuw onderzoek blijkt dat steeds meer modebedrijven zich inzetten voor duurzaamheid, ondanks de coronacrisis, zo wordt gemeld in een persbericht. Duurzaamheid blijkt voor veel bedrijven in de modeindustrie de tweede belangrijkste strategische doelstelling. Het onderzoek van het US Cotton Trust Protocol en de Economist Intelligence Unit (EIU) is gebaseerd op ongeveer 150 grootheden in de mode-, detailhandel- en textielbedrijven in Europa en de Verenigde Staten en interviews met toonaangevende merken zoals Puma, H&M en Adidas.

In het rapport ‘Is Sustainability in Fashion?’ wordt onderzoek gedaan naar het moment waarin de industrie voor een dilemma staat: doorgaan met investeren in duurzaamheid, of terugtrekken door de pandemie? De resultaten laten zien dat, ondanks de pandemie, duurzaamheid steeds belangrijker wordt voor ‘s werelds grootste modebedrijven.

De meerderheid van de ondervraagde bedrijven (zestig procent) noemde het implementeren van duurzaamheidsmaatregelen als een van de twee belangrijkste strategische doelstellingen voor hun bedrijf, na het verbeteren van de klantervaring op de eerste plaats. De cijfers staan in schril contrast met de minder dan een op de zes (15 procent) die ‘belonen van aandeelhouders’ als top doelstelling noemt. Daarnaast gaf drie op de tien van de respondenten aan dat de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens de sleutel is tot meer duurzaamheid in het komende decennium.

De motivatie van bedrijven om zich meer in te zetten voor duurzaamheid is opvallend in combinatie met de pandemie, vooral omdat meer dan de helft van de respondenten aangaf te denken dat, door de pandemie, duurzaamheid een mindere prioriteit zou worden. Dat bleek achteraf toch niet het geval te zijn.