Steeds meer topmannen verlaten Signa

Steeds meer topmannen verlaten naar verluidt het noodlijdende Signa Group.

Volgens ingewijden, geciteerd door Lebensmittelzeitung, geldt dit ook voor voormalig Rewe-bestuurslid Ernst-Dieter Berninghaus, die van plan was om rond de jaarwisseling van 2023/24 terug te keren naar het bedrijf nadat hij er om gezondheidsredenen een tijdje tussenuit was geweest. Dit is echt niet het geval. Berninghaus was sinds 2016 voorzitter van de adviesraad van Signa Holding. Zijn activiteiten zijn sinds het voorjaar van 2023 opgeschort wegens ziekte.

Oostenrijkse media meldden ook dat Wolfram Keil en Franz Hillebrand Signa hebben verlaten. Beiden waren Managing Director bij Signa Retail in Oostenrijk. Keil was ook voorzitter van de raad van commissarissen bij Galeria Karstadt Kaufhof, Hillebrand was CIO bij Signa Group of Companies en was meer dan 20 jaar werkzaam bij het bedrijf.

Tot nu toe heeft Signa nog geen commentaar gegeven op de gebeurtenissen in antwoord op een vraag.