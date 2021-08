Steeds minder NOW-aanvragen: pas 8.600 in eerste twee weken zesde ronde

De NOW 6.0 heeft in de eerste zes weken maar 8.600 aanvragen gehad, zo blijkt uit een bericht van het UWV. Dat zijn er veel minder dan in de eerste twee weken van de NOW 5.0 waarin 19.000 aanvragen werden ingediend.

Van de 8.600 aanvragen die al zijn binnengekomen, zijn er inmiddels 5.700 toegekend. De overige aanvragen zijn nog in behandeling. Werkgevers hebben nog tot en met 30 september de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.

Uit schattingen van onderzoeksplatform Follow The Money blijkt overigens dat Nederlandse bedrijven in een jaar tijd bijna 7 miljard euro te veel aan steun in de vorm van de NOW-regeling ontvingen. Wanneer een bedrijf teveel steun heeft ontvangen, moet dit terugbetaald worden.