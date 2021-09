Sterk tweede kwartaal voor snelgroeiend About You, bedrijf stelt omzetprognose bij

Online modeplatform About You heeft in het tweede kwartaal van boekjaar 2021-2022 een omzetstijging behaald van 55 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020. De totale netto-omzet in het tweede kwartaal was 400 miljoen euro. Dat blijkt uit een persbericht van About You waarin het de voorlopige kwartaalresultaten uiteenzet.

Over de eerste helft van het boekjaar kwam er bij About You 822,1 miljoen euro binnen, een groei van 60,2 procent ten opzichte van H1 vorig jaar. Op basis van de positieve resultaten heeft About You de omzetprognose voor het hele boekjaar bijgesteld. Het bedrijf verwacht een jaaromzet te halen van tussen de 1,73 en 1,78 miljard euro, waar eerder rond de 1,7 miljard euro werd verwacht.

De winstgevendheid van het bedrijf blijft wel iets achter op de goede omzetresultaten. De EBITDA staat nog steeds in de min: deze komt in het tweede kwartaal uit op min 16 miljoen euro, tegenover min 12,9 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2020-2021. Evengoed was wel een procentuele verbetering te zien. De EBITDA-marge steeg van -5 procent naar -4 procent.

About You is een van de snelst groeiende e-commercespelers in de modesector. Ter vergelijking: de kwartaalomzet van het boekjaar 2021-2022 was met 400 miljoen euro bijna net zo hoog als de hele jaaromzet van het boekjaar 2019-2020. Die was toen nog 460 miljoen euro.