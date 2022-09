Steun voor energiehulp voor mkb

Na twee dagen Kamerdebat is gebleken dat er in de Tweede Kamer steun is voor energiehulp voor bedrijven uit onder andere het mkb die veel energie gebruiken, zo meldt NOS. Hoe deze hulp er precies uit gaat zien is nog niet bekend.

Eerder deze week bleek al dat het kabinet de mkb wilde gaan helpen. Zo werd aangekondigd dat het mkb-ondernemersklimaat versterkt moet worden en dat bedrijven moeten worden bij verduurzaming. Ook wordt er een pakket opgezet om lasten voor mkb-ondernemers te verlagen. Echter werd er nog niet duidelijk of het aangekondigde energieplafond ook voor bedrijven zou gaan gelden en of ondernemers met energie intensieve bedrijven konden rekenen op hulp.

Deze steun lijkt er nu wel te komen als het aan de Tweede Kamer ligt. Het zal echter nog enkele weken duren voordat er meer duidelijkheid zal komen over hoe deze steun eruit ziet.