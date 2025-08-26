Strategische overnames en uitbreidingen in de mode Q2 2025
Op basis van de financiële rapporten en het nieuws uit de branche van het tweede kwartaal van 2025, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste strategische overnames en uitbreidingen in de mode-, beauty- en retailsector die de afgelopen twee maanden zijn aangekondigd.
Fusies & Overnames
-
Etrias neemt Sneakerbaas over: De Nederlandse webwinkelketen Etrias zette zijn groeistrategie in de sneakermarkt voort met de overname van het failliete online platform Sneakerbaas. Dit was de derde overname in de sneakersector in drie jaar tijd voor Etrias, dat zich hiermee verder positioneert als een belangrijke speler in dit segment.
-
The Attic Streetwear neemt Sneakerhype over: In een vergelijkbare beweging nam het Nederlandse streetwearlabel The Attic Streetwear de voorraad, website en het klantenbestand van het failliete Sneakerhype over. De nieuwe eigenaar zet de fysieke winkel in Den Haag niet voort en stapt af van het dropshipping-model om zich te richten op snelle service en betaalbaarheid.
-
SuperBra neemt Naron over: De Rotterdamse lingerieketen SuperBra, gespecialiseerd in inclusieve maatvoering, nam de Bredase lingeriespeciaalzaak Naron over. Deze overname versterkt SuperBra's positie in de markt voor grote cupmaten, aangezien Naron een gevestigde naam was in dit nichesegment.
-
OFM. neemt De Lange Menstore over: Mannenmoderetailer OFM. uit Nederland breidde zijn landelijke netwerk uit door de overname van de gerenommeerde herenkledingzaak De Lange Menstore in Huizen. Het bestaande team blijft in dienst, waarmee OFM. de lokale expertise en klantenbinding van de winkel waarborgt.
-
V&D overgenomen door Secret Sales: Het iconische Nederlandse warenhuismerk V&D, samen met To Be Dressed, werd overgenomen door het Britse bedrijf Secret Sales. De nieuwe eigenaar is van plan V&D te herlanceren als een toonaangevende online marktplaats voor afgeprijsde mode in de Benelux.
-
Adanola: Het Britse athleisure-merk heeft een aanzienlijke minderheidsinvestering binnengehaald van de Amerikaanse private-equityfirma Story3 Capital Partners. De deal waardeert het bedrijf op 530 miljoen dollar en is bedoeld om de Amerikaanse expansie te stimuleren.
-
American Exchange Group (AXNY Group): Het Amerikaanse bedrijf heeft het in Florida gevestigde dameskledingmerk Venus overgenomen voor een onbekend bedrag, waarmee het zijn portfolio van mode- en lifestylemerken uitbreidt.
-
Andie: Het Amerikaanse badkledingmerk heeft het comfortkledinglabel Richer Poorer overgenomen. Dit is hun eerste overname en Andie wil hiermee met een complementaire esthetiek verder expanderen dan alleen badkleding.
-
Anta Sports heeft het Duitse outdoormerk Jack Wolfskin overgenomen van Topgolf Callaway Brands Corp. voor een basisprijs van 290 miljoen dollar.
-
Authentic Brands Group (ABG): Het Amerikaanse merkmanagementbedrijf heeft de intellectuele eigendomsrechten van het Amerikaanse merk Guess overgenomen. Guess wordt hiermee het op een na grootste merk in hun portfolio. ABG heeft ook het merk Dockers overgenomen van Levi Strauss & Co. voor een transactiewaarde van 311 miljoen dollar.
-
Beaumanoir Group: De Franse retailgroep heeft het merk en 26 winkels van de noodlijdende Franse retailer Jennyfer overgenomen. Het heeft ook een deel van concurrent Naf Naf overgenomen, waarmee ongeveer 300 medewerkers en twaalf winkels behouden blijven.
-
Big 5 Sporting Goods: De Amerikaanse retailer heeft ermee ingestemd om overgenomen te worden door Worldwide Golf en Capitol Hill Group in een fusieovereenkomst ter waarde van 112,7 miljoen dollar.
-
Caleres: Het Amerikaanse schoenenbedrijf heeft de overname van het merk Stuart Weitzman van Tapestry, Inc. afgerond voor 105 miljoen dollar, volledig in contanten.
-
CLO Virtual Fashion: Het 3D-modeontwerpsoftwarebedrijf heeft Swatchbook overgenomen, een leverancier van digitale materiaaloplossingen. Hiermee positioneert CLO Virtual Fashion zich als het grootste bedrijf met een digitale stoffen database.
-
Coats Group: Het Britse productiebedrijf heeft het Amerikaanse OrthoLite, specialist in binnenzooltechnologie, overgenomen voor 770 miljoen dollar om uit te breiden naar de markt voor schoencomponenten.
-
Dick's Sporting Goods: De Amerikaanse sportkledingketen heeft de overname van schoenenretailer Foot Locker bevestigd in een deal van 2,4 miljard dollar, met als doel een wereldwijd sportretailplatform te creëren.
-
EssilorLuxottica: De brillenreus heeft Optegra, een netwerk van oogklinieken, en Automation & Robotics (A&R), een Belgische fabrikant van geautomatiseerde systemen, overgenomen om zijn toeleveringsketen te versterken en uit te breiden naar medische technologie.
-
Frasers Group: De Britse retailgigant heeft de Britse techretailer eBuyer gered van een faillissement en toegevoegd aan zijn groeiende portfolio van elektronica- en gamingretailers.
-
Gildan Activewear, Inc.: Heeft een definitieve fusieovereenkomst aangekondigd om HanesBrands, Inc. over te nemen in een transactie met een ondernemingswaarde van ongeveer 4,4 miljard dollar.
-
Gordon Brothers: Het herstructurerings- en investeringsbedrijf heeft de Britse budgetretailer Poundland overgenomen en 80 miljoen pond geïnvesteerd om een herstelplan te ondersteunen. Dit plan omvat de sluiting van 68 winkels.
-
Head Group: Het Amerikaans-Oostenrijkse sportartikelenbedrijf heeft het duikbedrijf Aqualung Group gered van een faillissement en plant een herstructurering van 50 miljoen euro.
-
Hudson's Bay Company (HBC): Het intellectuele eigendom van de Canadese retailer is overgenomen door Canadian Tire Corporation voor 30 miljoen Canadese dollar na het liquidatieproces van HBC.
-
Inspiration Commerce Group (ICG): Heeft de online marktplaats Trouva overgenomen en toegevoegd aan een portfolio met Stylight en MyBestBrands.
-
Katjes International: De investeringsafdeling van het Duitse snoepgoedbedrijf heeft een meerderheidsbelang van 60% genomen in de in München gevestigde leverancier van luxe kleding Bogner.
-
Kontoor Brands: Heeft de overname van het outdoor- en werkkledingmerk Helly Hansen voor 900 miljoen dollar afgerond.
-
La Perla: Het Italiaanse luxe lingeri merk is uit een faillissement overgenomen door Peter Kern, voormalig CEO van Expedia, in een deal die bedoeld is om de productie en banen te behouden.
-
Lenskart: Het Indiase brillenbedrijf heeft een belang van 80% genomen in het in Barcelona gevestigde zonnebrillenmerk Meller voor meer dan 40 miljoen euro. Dit is hun eerste strategische stap in de Europese markt.
-
Li & Fung: De in Hongkong gevestigde leverancier van supply chain-oplossingen heeft Orrsum overgenomen, een Brits bedrijf gespecialiseerd in kousen, ondergoed en loungewear. Dit is hun eerste overname in meer dan tien jaar.
-
Moreschi: Het failliete Italiaanse luxe schoenenmerk is overgenomen door het Italiaanse bedrijf Glam Srl en het in Londen gevestigde investeringsfonds Imerman Family Office, die van plan zijn het merk te moderniseren.
-
MySize, Inc.: Het bedrijf voor AI-gedreven maatoplossingen heeft de belangrijkste activa van Percentil, een Europese marktplaats voor tweedehands mode, overgenomen voor 679.000 dollar.
-
Naver: Het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf heeft het resterende belang van 70,5% in het Spaanse wederverkoopplatform Wallapop overgenomen, waarmee het bedrijf wordt gewaardeerd op 563 miljoen euro.
-
Next Plc: De Britse retailgigant heeft het zwangerschapsmerk Seraphine overgenomen uit een faillissement voor 600.000 pond, inclusief het merk en het intellectuele eigendom.
-
Prada Group: De Italiaanse luxegroep heeft aangekondigd Versace over te nemen van Capri Holdings voor 1,25 miljard euro. De groep heeft ook een minderheidsbelang van 10% genomen in leerleverancier Rino Mastrotto Group.
-
Revolve Group: De Amerikaanse e-commerce retailer heeft naar verluidt de intellectuele eigendomsactiva van het Australische modemerk Dion Lee overgenomen van de bewindvoerder.
-
SMG Capital: De Amerikaanse investeringsmaatschappij heeft het luxe sieradenmerk Fabergé overgenomen van Gemfields voor een bedrag van 50 miljoen dollar.
-
Sumwon Studios: Het in Dubai gevestigde bedrijf, opgericht door Nitin Passi van Missguided, heeft het Nederlandse lifestylemerk Balr. overgenomen nadat het faillissement had aangevraagd.
-
Tapestry, Inc.: De luxegroep heeft de verkoop van zijn merk Stuart Weitzman aan Caleres afgerond voor 105 miljoen dollar.
-
Twinset: Het Italiaanse modemerk is overgenomen door Borletti Group en Quadrivio & Pambianco van het private equity fonds Carlyle in een deal die het merk waardeert op iets minder dan 200 miljoen euro.
-
Victrix Group: De Spaanse eigenaar van Punt Roma heeft de internationale merkrechten overgenomen voor het Duitse modemerk Gerry Weber, dat insolventie had aangevraagd.
-
V&D: Het Nederlandse warenhuismerk, samen met To Be Dressed, is overgenomen door het Britse e-commerce platform Secret Sales om opnieuw te lanceren als een marktplaats voor afgeprijsde mode.
-
WSN Développement: De Franse beursorganisator is meerderheidsaandeelhouder geworden van Labomode Group, uitgever van mode gegevensplatforms Fashop en Pages Mode.
-
Zalando SE: De Duitse online retailer heeft de definitieve goedkeuring van de toezichthouder gekregen om de overname van concurrent About You Holding SE af te ronden.
Aandelenwijzigingen & Investeringen
- Borletti Group: Heeft een minderheidsbelang genomen in het Amerikaanse denimmerk True Religion en ondersteunt de groei naast meerderheidsaandeelhouder Acon Investments.
- Bestseller: De Deense modegroep heeft via zijn Invest FWD-tak een financieringsronde van 20 miljoen dollar geleid voor Softwear Automation en ook geïnvesteerd in de Duitse recyclingstartup Matterr.
- Frasers Group: Heeft zijn belang in Hugo Boss AG verder vergroot en bezit nu rechtstreeks meer dan 25% van de stemrechten. Naar verluidt heeft de groep ook een kapitaalinjectie aangeboden aan Debenhams Group.
- LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton: De investeringsafdeling van het luxeconglomeraat, LVMH Luxury Ventures, heeft een minderheidsbelang genomen in het Franse breimerk Molli. LVMH heeft ook de Franse krant L'Opinion en de financiële nieuwswebsite L'Agefi overgenomen. Naar verluidt is de groep in gesprek over de verkoop van zijn merk Marc Jacobs.
- Meta Platforms Inc: De Amerikaanse techgigant heeft een belang van iets minder dan drie procent genomen in de Franse brillengroep EssilorLuxottica voor ongeveer drie miljard euro.
- Temasek Holdings: Het in Singapore gevestigde fonds heeft een belang van 10% genomen in de Ermenegildo Zegna Group voor 126,4 miljoen dollar om de internationale groei van het merk te ondersteunen.
Uitbreidingen & Samenwerkingsverbanden
- Claes Retail Group (België): Na een financieel topjaar hernieuwde de Belgische modegroep, moederbedrijf van JBC, CKS en Mayerline, zijn buitenlandse ambities. Het bedrijf opende een nieuwe winkel in Sluis, Nederland, en heeft plannen voor tien verdere winkelopeningen.
- Decathlon en Boxo (Nederland): Sportretailer Decathlon Nederland startte een samenwerking met het Nederlandse verpakkingsbedrijf Boxo om herbruikbare verpakkingen te implementeren voor zijn Click & Collect-bestellingen.
- Circulaire bedrijfskleding: Een opvallende samenwerking in de B2B-markt ontstond tussen thuiszorgorganisatie Tzorg, schoonmaakdienstverlener Zizo, stomerij- en reparatieservice Dobbi en Schijvens Corporate Fashion. Samen zetten zij een circulair model op voor het hergebruiken en recyclen van bedrijfskleding.
- American Vintage: Het Franse merk heeft plannen aangekondigd voor winkelopeningen in de Verenigde Staten, Hongkong, China, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje en Frankrijk ter ere van zijn twintigste verjaardag.
- Barena Venezia: Het Italiaanse merk heeft Davide Zara benoemd tot lid van de raad van bestuur om de volgende fase van wereldwijde expansie te leiden, met plannen voor zijn eerste flagshipstore.
- Blanche Copenhagen: Het Deense dameskledingmerk heeft aangekondigd te sluiten na een faillissementsaanvraag in juni, verwijzend naar ernstige crises in de wereldwijde mode-industrie.
- Ciele Athletics: Het in Montreal gevestigde hardloopmerk is in China gelanceerd via een exclusieve samenwerking met retailbedrijf Topsports.
- Club L London: Het Britse merk voor gelegenheidskleding heeft zijn eerste Duitstalige website gelanceerd te midden van sterke groei in de DACH-regio.
- Cole Haan: Het Amerikaanse lifestylemerk betreedt de categorie sportkleding via een exclusieve overeenkomst met sporttechnologieplatform Catapult Group en lanceert in het voorjaar van 2026 een golfkledinglijn.
- Ellesse: Het Italiaanse sportkledingmerk, eigendom van Pentland Brands, keert terug naar de Amerikaanse markt met een nieuwe langetermijnlicentieovereenkomst met The Iconic Brand Corporation (TIBC).
- Farfetch: De luxe e-tailer werkt samen met R.Lux, een app die eigendom is van het moederbedrijf Coupang, om zijn bereik binnen de Zuid-Koreaanse luxemarkt te vergroten.
- Frasers Group: De Britse retailgroep heeft een nieuw retailmedianetwerk gelanceerd met de naam Elevate, gebaseerd op zijn first-party data, om merkpartners te helpen met gepersonaliseerde advertenties.
- Hermès: Het Franse luxehuis is begonnen met de bouw van een nieuwe lederwarenfabriek in Noord-Frankrijk en heeft plannen aangekondigd om zijn horlogefabriek in Zwitserland uit te breiden om aan de wereldwijde vraag te voldoen.
- ISTO: Het Portugese herenmodelabel heeft een strategisch partnerschap aangekondigd met Altaz Capital om internationale expansie te ondersteunen, met plannen voor zijn eerste winkels in Londen en New York.
- Louis Vuitton: Heeft plannen aangekondigd om een nieuwe werkplaats te openen in Texas, VS, om aan de groeiende vraag in de Amerikaanse markt te voldoen.
- Naked Wardrobe: Het in Los Angeles gevestigde modelabel is uitgebreid naar het Verenigd Koninkrijk via een groothandelspartnerschap met luxeretailer Flannels.
- Nextil: De Spaanse textielmultinational heeft zijn productiefaciliteiten in Noord-Portugal verkocht voor 4,4 miljoen euro in een sale-and-leasebackovereenkomst om zijn operationele activiteiten voort te zetten.
- OTB Group: De Italiaanse modegroep is begonnen met het uitbreiden van zijn aanwezigheid in Mexico en beheert merken als Diesel, Jil Sander, Marni en Maison Margiela rechtstreeks via een nieuwe lokale juridische entiteit.
- PdPaola: Het Spaanse sieradenbedrijf richt zich op premiumisering en Noord-Amerikaanse expansie, ondersteund door zijn eerste flagshipstore in New York.
- Primark: De budgetretailer introduceert zijn eerste mobiele app voor consumenten, die aanvankelijk in Ierland en Italië wordt gelanceerd voordat hij naar andere regio's wordt uitgebreid.
- Rockport: Het Amerikaanse schoenenmerk zal het Verenigd Koninkrijk en Ierland betreden via een nieuwe distributieovereenkomst tussen zijn moederbedrijf Authentic Brands Group en Chapters Brand Group.
- Saint Sass: Het in Berlijn gevestigde modemerk heeft investeringen binnengehaald van het Zwitserse bedrijf Infinitas Capital en de Duitse investeerder Bronk Venture Capital om zijn internationale groei te versnellen, met name in de VS.
- Skechers: Het Amerikaanse schoenenmerk zette zijn expansie in de performancemarkt voort met de opening van zijn eerste Europese performancewinkel in Gent, België.
- The Volte: De Australische peer-to-peer verhuurmarktplaats is voor het eerst uitgebreid naar de Britse markt als onderdeel van zijn voortdurende internationale groei.
- Topshop: Het Britse modemerk maakt een comeback met plannen voor fysieke retail via een groothandelspartner en een nieuwe speciale website die later dit jaar wordt gelanceerd.
- U.S. Polo Assn.: Het merk is uitgebreid naar de Braziliaanse markt via een samenwerking met Grupo Pasquini als onderdeel van zijn strategie om zijn aanwezigheid in Latijns-Amerika te vergroten.
- Wrangler: Het denimmerk heeft een meerjarige licentieovereenkomst getekend met Genesco voor het ontwerp, de inkoop en de marketing van zijn schoenenlijn voor mannen, vrouwen en kinderen.
