Strategische overnames en uitbreidingen in de mode Q2 2025

Dit artikel is onderdeel van het Q2 2025 modebranche Executive report.

Op basis van de financiële rapporten en het nieuws uit de branche van het tweede kwartaal van 2025, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste strategische overnames en uitbreidingen in de mode-, beauty- en retailsector die de afgelopen twee maanden zijn aangekondigd.

Etrias neemt Sneakerbaas over: De Nederlandse webwinkelketen Etrias zette zijn groeistrategie in de sneakermarkt voort met de overname van het failliete online platform Sneakerbaas. Dit was de derde overname in de sneakersector in drie jaar tijd voor Etrias, dat zich hiermee verder positioneert als een belangrijke speler in dit segment.

The Attic Streetwear neemt Sneakerhype over: In een vergelijkbare beweging nam het Nederlandse streetwearlabel The Attic Streetwear de voorraad, website en het klantenbestand van het failliete Sneakerhype over. De nieuwe eigenaar zet de fysieke winkel in Den Haag niet voort en stapt af van het dropshipping-model om zich te richten op snelle service en betaalbaarheid.

SuperBra neemt Naron over: De Rotterdamse lingerieketen SuperBra, gespecialiseerd in inclusieve maatvoering, nam de Bredase lingeriespeciaalzaak Naron over. Deze overname versterkt SuperBra's positie in de markt voor grote cupmaten, aangezien Naron een gevestigde naam was in dit nichesegment.

OFM. neemt De Lange Menstore over: Mannenmoderetailer OFM. uit Nederland breidde zijn landelijke netwerk uit door de overname van de gerenommeerde herenkledingzaak De Lange Menstore in Huizen. Het bestaande team blijft in dienst, waarmee OFM. de lokale expertise en klantenbinding van de winkel waarborgt.

V&D overgenomen door Secret Sales: Het iconische Nederlandse warenhuismerk V&D, samen met To Be Dressed, werd overgenomen door het Britse bedrijf Secret Sales. De nieuwe eigenaar is van plan V&D te herlanceren als een toonaangevende online marktplaats voor afgeprijsde mode in de Benelux.

Adanola: Het Britse athleisure-merk heeft een aanzienlijke minderheidsinvestering binnengehaald van de Amerikaanse private-equityfirma Story3 Capital Partners. De deal waardeert het bedrijf op 530 miljoen dollar en is bedoeld om de Amerikaanse expansie te stimuleren.

American Exchange Group (AXNY Group): Het Amerikaanse bedrijf heeft het in Florida gevestigde dameskledingmerk Venus overgenomen voor een onbekend bedrag, waarmee het zijn portfolio van mode- en lifestylemerken uitbreidt.

Andie: Het Amerikaanse badkledingmerk heeft het comfortkledinglabel Richer Poorer overgenomen. Dit is hun eerste overname en Andie wil hiermee met een complementaire esthetiek verder expanderen dan alleen badkleding.

Anta Sports heeft het Duitse outdoormerk Jack Wolfskin overgenomen van Topgolf Callaway Brands Corp. voor een basisprijs van 290 miljoen dollar.

Authentic Brands Group (ABG): Het Amerikaanse merkmanagementbedrijf heeft de intellectuele eigendomsrechten van het Amerikaanse merk Guess overgenomen. Guess wordt hiermee het op een na grootste merk in hun portfolio. ABG heeft ook het merk Dockers overgenomen van Levi Strauss & Co. voor een transactiewaarde van 311 miljoen dollar.

Beaumanoir Group: De Franse retailgroep heeft het merk en 26 winkels van de noodlijdende Franse retailer Jennyfer overgenomen. Het heeft ook een deel van concurrent Naf Naf overgenomen, waarmee ongeveer 300 medewerkers en twaalf winkels behouden blijven.

Big 5 Sporting Goods: De Amerikaanse retailer heeft ermee ingestemd om overgenomen te worden door Worldwide Golf en Capitol Hill Group in een fusieovereenkomst ter waarde van 112,7 miljoen dollar.

Caleres: Het Amerikaanse schoenenbedrijf heeft de overname van het merk Stuart Weitzman van Tapestry, Inc. afgerond voor 105 miljoen dollar, volledig in contanten.

CLO Virtual Fashion: Het 3D-modeontwerpsoftwarebedrijf heeft Swatchbook overgenomen, een leverancier van digitale materiaaloplossingen. Hiermee positioneert CLO Virtual Fashion zich als het grootste bedrijf met een digitale stoffen database.

Coats Group: Het Britse productiebedrijf heeft het Amerikaanse OrthoLite, specialist in binnenzooltechnologie, overgenomen voor 770 miljoen dollar om uit te breiden naar de markt voor schoencomponenten.

Dick's Sporting Goods: De Amerikaanse sportkledingketen heeft de overname van schoenenretailer Foot Locker bevestigd in een deal van 2,4 miljard dollar, met als doel een wereldwijd sportretailplatform te creëren.

EssilorLuxottica: De brillenreus heeft Optegra, een netwerk van oogklinieken, en Automation & Robotics (A&R), een Belgische fabrikant van geautomatiseerde systemen, overgenomen om zijn toeleveringsketen te versterken en uit te breiden naar medische technologie.

Frasers Group: De Britse retailgigant heeft de Britse techretailer eBuyer gered van een faillissement en toegevoegd aan zijn groeiende portfolio van elektronica- en gamingretailers.

Gildan Activewear, Inc.: Heeft een definitieve fusieovereenkomst aangekondigd om HanesBrands, Inc. over te nemen in een transactie met een ondernemingswaarde van ongeveer 4,4 miljard dollar.

Gordon Brothers: Het herstructurerings- en investeringsbedrijf heeft de Britse budgetretailer Poundland overgenomen en 80 miljoen pond geïnvesteerd om een herstelplan te ondersteunen. Dit plan omvat de sluiting van 68 winkels.

Head Group: Het Amerikaans-Oostenrijkse sportartikelenbedrijf heeft het duikbedrijf Aqualung Group gered van een faillissement en plant een herstructurering van 50 miljoen euro.

Hudson's Bay Company (HBC): Het intellectuele eigendom van de Canadese retailer is overgenomen door Canadian Tire Corporation voor 30 miljoen Canadese dollar na het liquidatieproces van HBC.

Inspiration Commerce Group (ICG): Heeft de online marktplaats Trouva overgenomen en toegevoegd aan een portfolio met Stylight en MyBestBrands.

Katjes International: De investeringsafdeling van het Duitse snoepgoedbedrijf heeft een meerderheidsbelang van 60% genomen in de in München gevestigde leverancier van luxe kleding Bogner.

Kontoor Brands: Heeft de overname van het outdoor- en werkkledingmerk Helly Hansen voor 900 miljoen dollar afgerond.

La Perla: Het Italiaanse luxe lingeri merk is uit een faillissement overgenomen door Peter Kern, voormalig CEO van Expedia, in een deal die bedoeld is om de productie en banen te behouden.

Lenskart: Het Indiase brillenbedrijf heeft een belang van 80% genomen in het in Barcelona gevestigde zonnebrillenmerk Meller voor meer dan 40 miljoen euro. Dit is hun eerste strategische stap in de Europese markt.

Li & Fung: De in Hongkong gevestigde leverancier van supply chain-oplossingen heeft Orrsum overgenomen, een Brits bedrijf gespecialiseerd in kousen, ondergoed en loungewear. Dit is hun eerste overname in meer dan tien jaar.

Moreschi: Het failliete Italiaanse luxe schoenenmerk is overgenomen door het Italiaanse bedrijf Glam Srl en het in Londen gevestigde investeringsfonds Imerman Family Office, die van plan zijn het merk te moderniseren.

MySize, Inc.: Het bedrijf voor AI-gedreven maatoplossingen heeft de belangrijkste activa van Percentil, een Europese marktplaats voor tweedehands mode, overgenomen voor 679.000 dollar.

Naver: Het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf heeft het resterende belang van 70,5% in het Spaanse wederverkoopplatform Wallapop overgenomen, waarmee het bedrijf wordt gewaardeerd op 563 miljoen euro.

Next Plc: De Britse retailgigant heeft het zwangerschapsmerk Seraphine overgenomen uit een faillissement voor 600.000 pond, inclusief het merk en het intellectuele eigendom.

Prada Group: De Italiaanse luxegroep heeft aangekondigd Versace over te nemen van Capri Holdings voor 1,25 miljard euro. De groep heeft ook een minderheidsbelang van 10% genomen in leerleverancier Rino Mastrotto Group.

Revolve Group: De Amerikaanse e-commerce retailer heeft naar verluidt de intellectuele eigendomsactiva van het Australische modemerk Dion Lee overgenomen van de bewindvoerder.

SMG Capital: De Amerikaanse investeringsmaatschappij heeft het luxe sieradenmerk Fabergé overgenomen van Gemfields voor een bedrag van 50 miljoen dollar.

Sumwon Studios: Het in Dubai gevestigde bedrijf, opgericht door Nitin Passi van Missguided, heeft het Nederlandse lifestylemerk Balr. overgenomen nadat het faillissement had aangevraagd.

Tapestry, Inc.: De luxegroep heeft de verkoop van zijn merk Stuart Weitzman aan Caleres afgerond voor 105 miljoen dollar.

Twinset: Het Italiaanse modemerk is overgenomen door Borletti Group en Quadrivio & Pambianco van het private equity fonds Carlyle in een deal die het merk waardeert op iets minder dan 200 miljoen euro.

Victrix Group: De Spaanse eigenaar van Punt Roma heeft de internationale merkrechten overgenomen voor het Duitse modemerk Gerry Weber, dat insolventie had aangevraagd.

WSN Développement: De Franse beursorganisator is meerderheidsaandeelhouder geworden van Labomode Group, uitgever van mode gegevensplatforms Fashop en Pages Mode.