Surseance Claire's Nederland omgezet in faillissement

De Nederlandse tak van Claire’s is failliet. De surseance van het bedrijf die eerder deze eerder werd uitgesproken is omgezet in een faillissement.

De afgelopen weken startten de takken in de Verenigde Staten, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk al een insolventieprocedure los van elkaar. Hier komt Nederland nu dus bij. Het gaat om Claire Netherlands B.V. Als bewindvoerder is de heer Crul aangesteld.

De Nederlandse website van Claire’s is op het moment van schrijven uit de lucht.