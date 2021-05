Tapestry, Inc. behaalt 19 procent meer omzet in derde kwartaal

Modegroep Tapestry, Inc. heeft in het derde kwartaal van het financiële boekjaar, dat eindigde op 27 maart, een omzet behaald van 1,27 miljard dollar. Omgerekend komt dit neer op een bedrag van 1 miljard euro. Ook wist het bedrijf het nettoverlies van het derde kwartaal van vorig jaar om te buigen naar een netto inkomen van 92 miljoen dollar (76,2 miljoen euro).

Tapestry, Inc. is het moederbedrijf van de merken Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman. Coach behaalde een omzetgroei van 25 procent en kwam daardoor op een omzetniveau van voor de pandemie uit, zo is te lezen in het kwartaalverslag. Binnen drie maanden behaalde het merk een omzet van 964 miljoen dollar, omgerekend 798 miljoen euro. De omzet bij het merk Kate Spade was nagenoeg gelijk met hetzelfde kwartaal een jaar eerder, namelijk 252 miljoen dollar (208 miljoen euro). Last but not least behaalde Stuart Weitzman een omzet van 57 miljoen dollar (47,2 miljoen euro) door een toename van 13 procent.

Het bedrijf wist daarnaast het netto-resultaat om te buigen van een verlies van 667 miljoen dollar naar een winst van 92 miljoen dollar.