Ted Baker Plc voert omzet op met 17,6 procent in eerste halfjaar

Brits modebedrijf Ted Baker Plc heeft in het eerste halfjaar van het boekjaar een omzet van 199,3 miljoen pond (233 miljoen euro) behaald. Dit deed het bedrijf door een omzetgroei van 17,6 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

Naast de omzetgroei jaar op jaar heeft Ted Baker Plc ook het verlies van het bedrijf weten terug te dringen. Het verlies werd teruggebracht van 86,4 miljoen pond (101 miljoen euro) naar 25,3 miljoen pond (29,6 miljoen euro). De gehele omzet in de eigen retail kwam neer op 136,9 miljoen pond (160 miljoen euro) door een stijging van 10,4 procent. In de wholesale werd een omzet behaald van 55,5 miljoen pond (64,8 miljoen euro) door een toename van 40,6 procent.

“Ik ben erg blij met de vooruitgang die we boeken, terwijl we terugkeren bij omzetgroei en grote stappen maken richting winstgevendheid,” aldus Rachel Osborne, CEO van Ted Baker Plc, in het persbericht. “Het merk blijft gezond en levert een sterke mix van verkoop bij volle prijs naast de aanmoedigende eerste reacties op de nieuwe collectie. De pandemie blijft een impact hebben op de retail wereldwijd, maar ondanks dat maken we stappen in ons transformatieplan. Ik blijf zelfverzekerd dat de ommekeer van het merk op schema ligt en dat Ted sterker terug zal komen.”