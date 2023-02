Textiel innovatiebedrijf ByBorre krijgt kapitaalinjectie van 16,9 miljoen euro

Textiel innovatiebedrijf ByBorre haalt een behoorlijk bedrag van 16,9 miljoen euro binnen tijdens een investeringsronde, dat maakt ByBorre bekend in een persbericht. Het bedrag wordt onder andere gebruikt om de internationale groei in belangrijke markten zoals de Verenigde Staten, Scandinavië en Italië te versnellen en de positie van het textiel innovatiebedrijf te versterken.

ByBorre zet zich in voor de verschuiving naar een circulaire textielindustrie. Dat doet het bedrijf door te investeren in automatisering, materiaalonderzoek en data analyse om de toeleveringsketen efficiënter, productiever en transparanter te maken.

Het textiel innovatiebedrijf maakt gebruik van geavanceerde software en heeft het proces van ontwerp tot aan de productie in een what you see is what you get-ervaring in beeld gebracht, schrijft het bedrijf. Het platform biedt gebruikers de middelen die nodig zouden zijn om positieve veranderingen door te voeren en duurzaamheid in de textielindustrie te vergroten. Volgens ByBorre groeide het klantenbestand van bekende en opkomende merken behoorlijk na de introductie van de ontwerptool en de ready-to-order-textielbibliotheek.

Kapitaalinjectie van 16,9 miljoen euro voor ByBorre

“Door circulaire principes te volgen door de gehele toeleveringsketen, wordt afval en vervuiling verminderd, sampling en productie minima sterk verlaagd en lokaal geproduceerd om tijd te besparen en de impact van transport te verminderen”, schrijft het bedrijf.

De ontwerp tool van ByBorre biedt makers en merken de mogelijkheid om een geavanceerde gebreide stof (in 3D) te ontwerpen zonder dat er technische expertise of kennis over materiaal, breitechnieken of machines voor nodig is. De pakketten die worden aangeboden zijn gemaakt van materialen, waarvan zo’n vijftig procent bestaat uit één grondstof om de recyclebaarheid te vergroten. Dat geldt tevens voor het textiel dat ByBorre aanbiedt. Het textiel van ByBorre is bovendien voorzien van een paspoort dat informatie geeft over de herkomst, materiaalsamenstelling en recyclebaarheid.

Borre Akkersdijk, eigenaar van het bedrijf, in het persbericht: “We dagen het oude model uit door met nieuwe oplossingen te komen voor textielontwerp- en productie. De vraag naar textiel blijft groeien, en daarmee de noodzaak om positieve impact, commerciële haalbaarheid en creatieve vrijheid samen te brengen op een duurzame manier. Daarom blijven wij ons inzetten om de industrie te verbeteren.”

De investeringsronde werd geleid door Invest-NL, VP Capital, Shift Invest en het Amsterdamse Klimaat- en Energiefonds (AKEF). De ronde werd aangevuld door een groep investeerders, onder wie Charlie MacGregor van The Social Hub en Patrick Munster van Scotch & Soda, Stella-Maris en Salle Privée.

Van 6 tot en met 11 februari is het in Nederland De Week van de Circulaire Economie. Houdt de website in de gaten voor meer verhalen rondom circulariteit.