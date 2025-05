Textielupcycling: hoe Losanje er een rendabel industrieel model van maakt

Start-up Losanje, opgericht door Simon Peyronnaud en Mathieu Khouri, is winnaar van de ANDAM Innovation Award voor mode 2025 en een toonaangevende speler in textielupcycling. Dankzij de eigen technologie en een geïntegreerde aanpak maakt Losanje upcycling economisch haalbaar en schaalbaar.

Een jaar na de laatste ontmoeting hebben we Simon Peyronnaud en Mathieu Khouri zes vragen gesteld over hun strategie, industriële ambities en hun rol in de structuur van de textiel-REP-sector.

Veel bedrijven die zich bezighouden met textielrecycling hebben hun businessmodel niet gevonden. Hoe slaagt Losanje er daarentegen in om een ambachtelijke praktijk als upcycling te industrialiseren?

Dat is een goede vraag. Om levensvatbaar te zijn, moet upcycling aan twee voorwaarden voldoen: economisch relevant zijn voor de merken en ecologisch verantwoord op industriële schaal. Bij Losanje hebben we een allesomvattende aanpak ontwikkeld: we produceren niet alleen, we begeleiden merken door de hele keten.

Ons team van ontwerpers, ondersteund door ons researchteam, werkt nauw samen met klanten om producten op maat te ontwerpen, afgestemd op hun herwaarderingsproject. We begeleiden hen ook bij het identificeren van de meest relevante bronnen om te exploiteren.

Upcycling creëert een drievoudige waarde: economisch, door onverkochte, defecte of tweedehands producten nieuw leven in te blazen; ecologisch, met een proces zonder directe uitstoot; en narratief, waarbij elk stuk een uniek verhaal vertelt.

Een goed voorbeeld is onze capsulecollectie met Paris Basketball, gemaakt van hergebruikte, onverkochte shirts die zijn omgezet in sportieve lifestyle kleding. Resultaat: een lijn t-shirts en shorts die in één week uitverkocht was.

Stoffen bij Losanje Credits: Losanje

Is uw model meer gebaseerd op technologie, productie of service? En hoe ver wilt u gaan?

Onze waarde is vooral gebaseerd op de exploitatie van onze eigen technologie. We hebben een belangrijk deel van het proces – het snijden – geautomatiseerd, waardoor we de kosten per eenheid aanzienlijk kunnen verlagen. Het resultaat is dat de kostprijs van onze geupcyclede producten vergelijkbaar is met die van de traditionele kanalen.

Maar wat ons echt onderscheidt, denk ik, is onze systemische aanpak. Er zijn twee scenario's: Of het merk heeft al voorraden die moeten worden hergebruikt of het heeft geen materiaal en dan sourcen we de juiste producten voor hen, vaak in sorteercentra.

In beide gevallen staat ons studiebureau centraal: sourcing, selectie van materialen, ontwerp, patronen, lancering van het snijden in onze eigen fabriek en vervolgens assemblage via partnerateliers in Frankrijk of Europa. Deze complete aanpak verklaart onze leidende positie.

Hoe standaardiseer je producten die zijn gemaakt van variabele materialen, terwijl je een industriële consistentie garandeert?

Dat is een technische uitdaging die we zijn aangegaan – en die we ook als een concurrentievoordeel beschouwen. Upcycling maakt het mogelijk producten te creëren met een krachtig verhaal, die zich kunnen onderscheiden in een verzadigde markt. Deze stukken vertellen een verhaal: dat van de transformatie van onverkochte of tweedehands kleding in unieke creaties.

Op industrieel vlak passen we ons aan. Wanneer een klant zijn eigen voorraad levert, werken we met een homogeen materiaal, wat een gestandaardiseerde productie garandeert. Voor tweedehands bronnen voeren we gerichte sourcing uit in grote volumes via ons toegewijde team. Vandaag de dag hebben we efficiënte kanalen ontwikkeld voor materialen zoals t-shirts, sweaters, jersey of denim. Zo kunnen we consistente referenties in volume aanbieden, terwijl we de CO2-voetafdruk tot min 95 procent verminderen.

In de kantoren van Losanje Credits: Losanje

Wat verandert de ANDAM Innovation Award voor u? En wat zijn uw investeringsgebieden op korte termijn?

Deze prijs komt op een strategisch moment. We zijn bezig met het afronden van een nieuwe financieringsronde, na die van 2023.

Met deze prijs kunnen we op drie belangrijke gebieden versnellen: Onderzoek en ontwikkeling en automatisering: onze snijlijnen perfectioneren, nieuwe modules ontwikkelen, onze softwareoplossingen verrijken. Industrialisatie: we verhuizen binnenkort naar een twee keer zo grote fabriek om op te schalen. Versterking van de teams: we werven aan voor verschillende functies – commercieel, projectmanagement, modellering, enzovoort.

De ANDAM-prijs is voor ons ook een echte erkenning van de mode- en confectiesector, voor een uitzonderlijke jury die, naar alle waarschijnlijkheid, ook gelooft dat upcycling ‘the next big thing in fashion’ kan zijn.

Hoe staat het met uw samenwerking met de grote mode- of luxemerken? Welke volumes verwerkt u?

We werken al samen met verschillende luxehuizen aan volumes variërend van 5000 tot 50.000 stuks. Deze projecten zullen tussen eind 2025 en 2026 van start gaan, met SS2026- of FW2025-collecties.

Ons model heeft de technische en economische belemmeringen voor de adoptie van upcycling weggenomen. De echte uitdaging die vandaag de dag nog overblijft, is het overtuigen van de creatieve teams. Hen laten zien dat upcycling geen beperking is, maar een echte artistieke hefboom.

We zijn ervan overtuigd dat elk merk op korte termijn een geupcyclede hoek in de winkel zal hebben. Misschien in verschillende vormen, benamingen of economische modellen, maar Losanje zal er zijn om samen met hen deze nieuwe norm op te bouwen.

Losanje lijkt ook een rol te willen spelen in de structuur van de UPV-sector. De specificaties van de UPV-sector zullen tegen 2026 volledig worden herzien, met een duidelijke doelstelling: het verplaatsen van de inzameling, sortering en recycling van textielafval, en het ondersteunen van innovatieve industriële infrastructuren. Wat is uw standpunt hierover?

Absoluut! We hebben de ambitie om een structurerende rol te spelen in de waardeketen van de UPV Textiel. Upcycling is een opkomende sector die nu een zekere mate van volwassenheid bereikt. Met onze eerste fabriek hergebruiken we al enkele honderden tonnen per jaar, met een capaciteit om op te lopen tot enkele tienduizenden tonnen.

Een van de grootste troeven is dat er geen beperkingen zijn op de samenstelling van de materialen. In tegenstelling tot sommige recyclingtechnologieën maakt upcycling het mogelijk om heterogene bronnen te valoriseren. Twee tweedehands jeans kunnen een hoogwaardige confectiejas worden, met milieu prestaties die vergelijkbaar zijn met die van tweedehands.

Maar om de sector volledig te ontwikkelen, moeten we collectief werken aan de thema's sortering, ecomodulatie, labeling en regelgeving. Dit werk is al begonnen, met ADEME, France 2030 en in samenwerking met de Fédération de la Mode Circulaire.

We zijn klaar om een solide sector te structureren, die zowel economisch efficiënt als ecologisch voorbeeldig is.