The English Hatter neemt Conemans over

Modezaak Conemans is overgenomen door branchegenoot The English Hatter. Zaakvoerders Pieter en Sonja Conemans gaan met pensioen, zo deelt Clé Enneking, CEO van The English Hatter mee.

Het Utrechtse familiebedrijf focust zich op klassieke Engels georiënteerde herenkleding. Het assortiment sluit dan ook naadloos aan bij The English Hatter. De winkel in Utrecht zal worden verder gezet onder de naam ‘Conemans by the English Hatter’, aldus het bericht van Enneking.

“Hiermee blijven de klassieke stijl, het vakmanschap en de service die klanten al generaties lang kennen, volledig behouden en gewaarborgd in de toekomst.” Conemans viert binnenkort het 120-jarige jubileum en heeft al vier generaties van de familie in het bedrijf gehad.