The Next Closet begint onderzoek naar een doorstart na faillissement, resaleplatform niet meer in gebruik

The Next Closet B.V. is op zoek naar doorstartmogelijkheden, zo laat het bedrijf weten op de website van het resaleplatform. Op 9 april is het bedrijf failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. Gebruikers van het resaleplatform kunnen momenteel niks verkopen of bestellen op het platform.

Curator R.T. Mets van Davids Advocaten liet eerder aan FashionUnited weten dat er 'de komende weken onderzoek komt' naar de mogelijkheid van een doorstart. Dit onderzoek naar een doorstart voor The Next Closet is vandaag bevestigd via de website van het bedrijf.

The Next Closet is in 2013 opgericht door Lieke Pijpers en Thalita van Ogtrop. Het Nederlandse bedrijf is naar eigen zeggen de grootste aanbieder van online tweedehands designermode in de Benelux. In 2018 maakte The Next Closet de stap naar België door middel van een investering van één miljoen euro. Een jaar later kreeg het bedrijf een kapitaalinjectie van 3 miljoen euro via investeringen van zittende aandeelhouders. In 2021 ontvangt het resalebedrijf een miljoeneninvestering. In hetzelfde jaar maakte The Next Closet de eerste stap naar de fysieke retail door een concept store te openen aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam. Een tweede winkel werd daar een jaar later aan toegevoegd.