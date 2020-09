TikTokverbod Verenigde Staten van de baan

Social media-app TikTok mag in de Verenigde Staten voorlopig gewoon worden gedownload. Een rechter in Washington zette zondag een streep door de plannen van president Trump om een nationaal downloadverbod voor de app in te voeren, zo schrijft de NOS. TikTok betoogde tegenover de rechter dat een dergelijk verbod onwettig zou zijn en het bedrijf onnodig schade zou berokkenen, en won met die argumenten de zaak.

Trump wilde TikTok per zondag uit de Amerikaanse appstores van Apple en Google laten halen. De app zou volgens Trump een risico vormen voor de veiligheid van Amerikaanse burgers: de Chinese eigenaar zou data van Amerikaanse gebruikers kunnen doorspelen aan de Chinese overheid. TikTok ontkent dat.

De TikTokban mag dan zijn afgewend, Trump eist nog wel dat de Amerikaanse activiteiten van de app bij een Amerikaans bedrijf worden ondergebracht. Half september werd aangekondigd dat er plannen zijn om techbedrijf Oracle de data van Amerikaanse gebruikers te laten beheren. Deze deal moet alleen nog worden goedgekeurd door Chinese en Amerikaanse autoriteiten.

TikTok en mode

TikTok heeft in zowel Amerika als Europa zo’n 100 miljoen gebruikers. De app, die vooral door jongeren wordt gebruikt, wordt voor modebedrijven een steeds belangrijker marketingkanaal . Onlangs organiseerde TikTok een eigen virtuele modemaand , compleet met livestreams en samenwerkingen met modeontwerpers.