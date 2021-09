Top 5 voordelen van PIM

In deze tijd van omnichannel e-commerce worden webwinkels geconfronteerd met steeds interessantere uitdagingen. De toegenomen vraag, vanuit de consument, naar online winkelen is vooral goed terug te zien aan de groei in online marketplaces. “Om hier als webwinkel onderscheidend op te zijn is het essentieel om een optimale online klantervaring te bieden aan de consument”, stelt Raoul Straathof, commercieel manager van Katana PIM. “Hiervoor is het gebruik van een PIM (Product Information Management) onmisbaar. Het is namelijk de enige manier om alle productinformatie vanuit één centraal software punt in te laden, te managen en te verspreiden. Alleen op die manier is de consument altijd op de juiste manier geïnformeerd.” Hier zijn de 5 grootste voordelen van het gebruik van Katana PIM:

Raak niet online ondergesneeuwd

Daar het aantal online retailers op alle online verkoopplatforms alleen maar toeneemt raken bedrijven snel ondergesneeuwd. Dit gegeven wordt alleen maar versterkt door de huidige COVID-pandemie. Om er als online verkoper uit te springen, ten opzichte van de concurrentie, zal de overtuigingskracht moeten komen uit het bieden van een toonaangevende online winkelervaring. Dit kan door de consument interessante teksten, superieure klantbeoordelingen en meeslepende visuals te bieden. Alleen op die manier zal de consument zich koppelen aan een merk of bedrijf. De beste manier om deze fantastische online winkelervaring te bieden is door een PIM-systeem in te zetten.

Creëer overzicht in productinformatie

Raoul Straathof: “Veelal hebben organisaties hun productinformatie op allerlei plekken verspreid staan. Door tekortkomingen in de ERP staat de informatie op Excelsheets en andere losse bestanden. De kennis over de eigen producten is hierdoor verspreid over verschillende afdelingen en vaak ook in meerdere formats. Hierdoor kan de focus van de online retailer nooit liggen op het maximaliseren van de klantervaring en daarmee het maximaliseren van de sales.” Met Katana PIM werkt de organisatie vanuit één centraal punt. Hiermee ontstaat overzicht en kunnen voor de organisatie eventuele struikelblokken snel verholpen worden.

Minimaliseer het aantal retours

“Het leveren van optimale productinformatie en de juiste specificaties aan de consument zorgt ervoor dat deze bijna altijd tevreden zal zijn over de online aankoop. Transparantie gecombineerd met de juiste omschrijving over wát de klant aanschaft zal zorgen voor een vermindering in het aantal retours”, zegt Straathof. “Immers, een tevreden klant stuurt zijn of haar online aankoop niet terug.” Deze tevreden klanten zijn ook terug te vinden in de online klantbeoordelingen. Slecht geïnformeerde consumenten die ontevreden zijn met hun aankoop zullen dit snel laten weten middels diverse online beoordelingsformulieren. Dit kan erg slecht zijn voor het image van de online retailer.

Introduceer sneller nieuwe producten

Het introduceren van nieuwe producten op diverse online verkoopkanalen is een tijdrovend proces dat veel mankracht kost. Het gebruik van een PIM-systeem, waarbij gewerkt wordt met handige checklists die gekoppeld zijn aan gebruikersrollen, zorgt voor structuur en overzicht in deze introducties. Op het moment dat alle productinformatie voldoet aan alle eisen van het online verkoopkanaal kan het product ook daadwerkelijk snel online staan. Er is geen makkelijkere manier dan dit te regelen vanuit één centraal punt.

Doe meer met minder mensen

Over de inzet personeel van personeel zegt Straathof: “In plaats van heel veel productinformatie kopiëren vanuit verschillende plekken, met meerdere mensen, kan een online retailer dit allemaal veel sneller en makkelijker regelen vanuit een PIM.” De automatische koppeling tussen PIM en diverse online verkoopkanalen zorgt ervoor dat er binnen de organisatie veel efficiënter gewerkt kan worden en het personeel de focus kan leggen op taken die écht belangrijk zijn. Met Katana PIM is het gebruik van data niet meer omslachtig en wordt alles overzichtelijk. Het vormt dan ook de basis van alle productinformatie.