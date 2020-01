Trendseminar SS21 op 18 februari: Fashionsnoops, Christine Boland en Edwin van den Hoek

Wat worden de trends op het gebied van lifestyle, fashion & design voor het seizoen Spring/Summer 2021? En hoe kan het online trend platform Fashionsnoops je helpen om grip te krijgen op die ontwikkelingen? Op dinsdag 18 februari krijg je uitgebreid antwoord op deze vragen tijdens het Appletizer trend event S/S2021 bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Tijdens het trend event komen drie toonaangevende sprekers aan het woord. Het event bestaat uit een kosteloos ochtend- en een betaald middagprogramma.

Ochtendprogramma (kosteloos)

Jenna Guarascio is director of content strategy van Fashionsnoops. Jenna opent het trend event, in het Engels, met haar S/S2021 trendlezing. Ook gaat ze dieper in op Fashionsnoops, een wereldwijd, digitaal trend forecast platform. Aan het einde van de ochtend weet je hoe je met het FS-platform grip krijgt op trends en succesvol richting geeft aan ideeën.

Middagprogramma (betaald)

Christine Boland weet als geen ander welke snaren je moet raken om in het hoofd én in het hart van de consument terecht te komen. Tijdens haar inspirerende presentatie ‘Human Nature’ laat Christine zien hoe fashion, design en lifestyle beïnvloed worden door de tijdsgeest en het ecosysteem waarin we leven.

Edwin van den Hoek is een veelgevraagd trend analist met een warm hart voor menswear. Edwin gaat met zijn presentatie in op de lifestyle-, fashion-, sportswear- & accessoires trends van S/S2021. Zijn studio richt zich naast trend forecasting en innovatie op product design en brand development.

Reserveer jouw ticket vandaag nog!

Wil je in één dag klaargestoomd worden voor de lente- en zomertrends van volgend jaar? En ben je benieuwd hoe een online service platform als Fashionsnoops bij kan dragen aan jouw succes? Dan mag je deze inspirerende dag niet missen.

Jouw deelname aan het ochtendprogramma is kosteloos. Deelname aan het middagprogramma kost 295 euro. Studenten en docenten nemen met korting deel aan het programma.