Turkse e-commerce gigant Trendyol opent kantoor in Berlijn, kantoor in Amsterdam volgt

E-commerce platform Trendyol opent een kantoor in Berlijn, zijn eerste locatie buiten de Turkse thuismarkt. Met deze stap wil Trendyol in Europa een impact maken, zo maakte het bedrijf maandag bekend. Verwacht wordt dat tegen het einde van het jaar meer dan 200 werknemers in het nieuwe kantoor zullen werken en de expansie in de modesector in Duitsland en Europa zullen stimuleren. Voor dit jaar zijn nog meer kantoren gepland in Amsterdam en Luxemburg. De locatie in Londen volgt in 2013.

In Turkije is Trendyol actief in verschillende productcategorieën. In Duitsland concentreert de onderneming zich voorlopig alleen op kleding, schoenen en accessoires. Andere categorieën zullen op een later tijdstip worden ingevoerd. De online retailer heeft als doel om Turkse merken en producten internationaal te positioneren en is op zijn eigen platform in meer dan 100 landen actief. De producten van Trendyol zullen, niet alleen op de eigen website, maar ook op andere platforms worden verkocht. Merken van derden zoals Hugo Boss, Q by S.Oliver en New Balance zijn echter ook verkrijgbaar bij Trendyol.

"Klantgerichtheid is de kern van wat we doen in elk van onze markten. Dit heeft ons geholpen om een merk te worden dat vertrouwd en geliefd is bij miljoenen klanten in Turkije," zei Shibu Tharakan, Managing Director van International. "Wij willen dit succesverhaal herhalen in Duitsland en in andere landen waar wij uitbreiden. Om dit te doen, hebben wij ons productaanbod zo ontworpen dat het de behoeften van onze klanten in Duitsland weerspiegelt".

Trendyol investeert 500 miljoen US dollar in internationalisering

Om haar internationalisering te bevorderen, is de onderneming van plan om tegen 2025 500 miljoen dollar (omgerekend 456 miljoen euro) te investeren. De nadruk ligt op de verdere ontwikkeling van de technologie, de optimalisering van de toeleveringsketens, marketing en nieuw personeel. Daarnaast zou ook de overname van andere ondernemingen een rol spelen, aldus Trendyol. Naast de nieuwe kantoren is ook een nieuw "fulfilment center" in Centraal-Europa gepland. De onderneming heeft reeds een distributiecentrum in Polen.

"Wij blijven sterk groeien, ook als marktleider op onze thuismarkt. In de loop van de tijd heeft Trendyol capaciteiten van wereldklasse opgebouwd die we kunnen gebruiken om onze business in Europa te laten groeien," zei Çağlayan Çetin, voorzitter van de Trendyol Group. "Wij zijn sterke ambassadeurs van de mondiale mode en Turkse modemerken in het topsegment lopen hierin voorop. Tegen 2023 willen we ons internationaal volume meer dan vervijfvoudigen en over vijf jaar zullen we al een derde van onze verkoop buiten Turkije hebben."

Tegen het einde van het jaar wil Trendyol in Duitsland een omzet van 400 miljoen euro bereiken. Verwacht wordt dat het handelsvolume in Duitsland tegen 2025 zal zijn gegroeid tot meer dan drie miljard euro, aldus een verklaring van Berlijn.

Over Trendyol

Trendyol werd in 2010 in Istanbul opgericht als een modeplatform en biedt nu een grote verscheidenheid aan productcategorieën op de binnenlandse markt. De onderneming is actief in meer dan 100 landen en heeft 3.500 mensen in dienst in haar hoofdkwartier in Istanbul. Trendyol wordt gesteund door de Chinese detailhandelsgroep Alibaba Group, die al meermaals in het bedrijf heeft geïnvesteerd.

"Met sterke strategische investeerders achter ons en op basis van onze operationele capaciteiten, kijken wij uit naar een aanzienlijke uitbreiding van onze activiteiten in Europa. Daarvoor hebben we vandaag de basis gelegd met het kantoor in Berlijn," zegt Çetin.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.