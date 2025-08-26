Tweede kwartaal investeringen in technologie en innovatie in de modebranche

Dit artikel is onderdeel van het Q2 2025 modebranche Executive report.

Inhoudsopgave:

Op basis van de financiële rapporten en het nieuws uit de branche van het tweede kwartaal van 2025, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste investeringen in technologie en innovatie in de mode-, beauty- en retailsector.

Investeringen in technologie en innovatie in kwartaal 2 2025: Een overzicht

Het tweede kwartaal van 2025 laat een aanzienlijke toename zien in investeringen in technologie en innovatie in de mode-industrie. Geconfronteerd met marktvolatiliteit, regelgevingsdruk en de dringende behoefte aan meer efficiëntie, hebben bedrijven kapitaal geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie, digitale productcreatie en traceerbaarheid van de toeleveringsketen. Deze strategische verschuiving weerspiegelt een bredere verandering in de branche, waarbij datagestuurde oplossingen niet langer een niche zijn, maar een kernonderdeel van toekomstige groei en veerkracht.

Hieronder staan de belangrijkste bedrijven die gedurende deze periode opmerkelijke investeringen in technologie en innovatie hebben gedaan:

Kunstmatige intelligentie en dataplatforms

WAIR: Het in Amsterdam gevestigde technologiebedrijf presenteerde zijn AI-gedreven oplossingen voor voorraadbeheer, met AI-agenten die voorraadbeslissingen op het niveau van individuele voorraadeenheden analyseren, voorspellen en automatiseren.

Het in Amsterdam gevestigde technologiebedrijf presenteerde zijn AI-gedreven oplossingen voor voorraadbeheer, met AI-agenten die voorraadbeslissingen op het niveau van individuele voorraadeenheden analyseren, voorspellen en automatiseren. Talon.One: De Duitse leverancier van loyaliteits- en promotiesoftware voor bedrijven, met klanten zoals H&M en Adidas, heeft 135 miljoen dollar opgehaald in een groeifinancieringsronde om innovatie te versnellen en zijn marktpositie in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Europa uit te breiden.

De Duitse leverancier van loyaliteits- en promotiesoftware voor bedrijven, met klanten zoals H&M en Adidas, heeft 135 miljoen dollar opgehaald in een groeifinancieringsronde om innovatie te versnellen en zijn marktpositie in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Europa uit te breiden. Gensmo: De in de Verenigde Staten gevestigde, op AI-aangedreven modeagent, die AI-modellen gebruikt om shoppable aanbevelingen te doen, heeft slechts enkele maanden na de lancering een startfinancieringsronde van meer dan 60 miljoen dollar afgesloten.

De in de Verenigde Staten gevestigde, op AI-aangedreven modeagent, die AI-modellen gebruikt om shoppable aanbevelingen te doen, heeft slechts enkele maanden na de lancering een startfinancieringsronde van meer dan 60 miljoen dollar afgesloten. Alta: De AI-app voor personal shopping en styling, die gepersonaliseerde outfits en shoppingadviezen biedt, heeft 11 miljoen dollar opgehaald in een startfinancieringsronde onder leiding van Menlo Ventures om de productontwikkeling te versnellen.

De AI-app voor personal shopping en styling, die gepersonaliseerde outfits en shoppingadviezen biedt, heeft 11 miljoen dollar opgehaald in een startfinancieringsronde onder leiding van Menlo Ventures om de productontwikkeling te versnellen. Markmi: De in België gevestigde mode-tech startup heeft 1,1 miljoen euro aan startkapitaal opgehaald om de uitrol van zijn AI-gedreven afprijsassistent te versnellen, waarmee merchandisingteams datagestuurde prijsbeslissingen kunnen nemen.

De in België gevestigde mode-tech startup heeft 1,1 miljoen euro aan startkapitaal opgehaald om de uitrol van zijn AI-gedreven afprijsassistent te versnellen, waarmee merchandisingteams datagestuurde prijsbeslissingen kunnen nemen. Google: De Amerikaanse techgigant heeft zijn AI-functies binnen zijn Shopping-platform uitgebreid met een virtuele "pasfunctie" met behulp van persoonlijke foto's en een prijsvolgsysteem met "agent-checkout".

De Amerikaanse techgigant heeft zijn AI-functies binnen zijn Shopping-platform uitgebreid met een virtuele "pasfunctie" met behulp van persoonlijke foto's en een prijsvolgsysteem met "agent-checkout". Debenhams Group: Het Britse modeconcern, moederbedrijf van Boohoo en PrettyLittleThing, heeft een meerjarige samenwerkingsovereenkomst getekend met Amazon Web Services (AWS) om het gebruik van generatieve AI-tools op te schalen voor het stroomlijnen van activiteiten en het verbeteren van klantpersonalisatie.

Het Britse modeconcern, moederbedrijf van Boohoo en PrettyLittleThing, heeft een meerjarige samenwerkingsovereenkomst getekend met Amazon Web Services (AWS) om het gebruik van generatieve AI-tools op te schalen voor het stroomlijnen van activiteiten en het verbeteren van klantpersonalisatie. Fairly Made: Het Franse groene technologiebedrijf heeft 15 miljoen euro aan financiering binnengehaald om zijn transformatie naar een technologiegericht bedrijf te versnellen en zijn SaaS-platform voor traceerbaarheid van de toeleveringsketen en impactmeting verder te ontwikkelen.

Het Franse groene technologiebedrijf heeft 15 miljoen euro aan financiering binnengehaald om zijn transformatie naar een technologiegericht bedrijf te versnellen en zijn SaaS-platform voor traceerbaarheid van de toeleveringsketen en impactmeting verder te ontwikkelen. Alvanon: De pionier op het gebied van modetechnologie benadrukte zijn AI-gedreven fygitale aanpak en "Sizing Intelligence Ecosystem", dat fysieke pasvormen, digitale tweelingen en AI-analyses integreert om merken te helpen ontwerpen af te stemmen op echte lichaamsvormen van consumenten.

De pionier op het gebied van modetechnologie benadrukte zijn AI-gedreven fygitale aanpak en "Sizing Intelligence Ecosystem", dat fysieke pasvormen, digitale tweelingen en AI-analyses integreert om merken te helpen ontwerpen af te stemmen op echte lichaamsvormen van consumenten. Chainbalance AI: Het bedrijf beschreef zijn geavanceerde AI-model voor "Smart Replenishment", dat machine learning en probabilistische prognoses gebruikt om de voorraad te optimaliseren op basis van historische gegevens, weerpatronen en promotionele effecten.

Het bedrijf beschreef zijn geavanceerde AI-model voor "Smart Replenishment", dat machine learning en probabilistische prognoses gebruikt om de voorraad te optimaliseren op basis van historische gegevens, weerpatronen en promotionele effecten. ChatBlu: De in Londen gevestigde AI-startup, die een autonome AI-agent heeft ontwikkeld voor multi-platform voorraadbeheer, heeft 500.000 dollar aan pre-seed funding opgehaald.

De in Londen gevestigde AI-startup, die een autonome AI-agent heeft ontwikkeld voor multi-platform voorraadbeheer, heeft 500.000 dollar aan pre-seed funding opgehaald. Hermès: Het Franse luxehuis heeft aangekondigd dat het in 2025 een commissie voor kunstmatige intelligentie zal oprichten om toezicht te houden op het gebruik van AI bij data-analyse, logistieke automatisering en besluitvormingsondersteuning.

Het Franse luxehuis heeft aangekondigd dat het in 2025 een commissie voor kunstmatige intelligentie zal oprichten om toezicht te houden op het gebruik van AI bij data-analyse, logistieke automatisering en besluitvormingsondersteuning. Cirquly (Nederland): Deze nieuwe tech-startup, opgericht door de initiatiefnemers van Circle Closet, lanceerde een alles-in-één softwareoplossing specifiek voor de resale-markt. Met behulp van AI worden processen zoals het registreren, prijzen en online plaatsen van unieke tweedehands items geautomatiseerd, wat de efficiëntie voor retailers aanzienlijk verhoogt.

Digitale productcreatie en 3D-technologie

BetterPic (België): De Belgische AI-fotografiestart-up haalde een investering van 2,5 miljoen euro op. Het bedrijf biedt onder andere 'BetterStudio' aan, een dienst voor AI-modefotoshoots waarbij merken gebruik kunnen maken van AI-tweelingen van echte modellen, ondersteund door strikte ethische en juridische richtlijnen.

(België): De Belgische AI-fotografiestart-up haalde een investering van 2,5 miljoen euro op. Het bedrijf biedt onder andere 'BetterStudio' aan, een dienst voor AI-modefotoshoots waarbij merken gebruik kunnen maken van AI-tweelingen van echte modellen, ondersteund door strikte ethische en juridische richtlijnen. Browzwear: De leider in 3D digitale productcreatie voor mode heeft Lalaland.ai , een in Amsterdam gevestigde pionier in hyperrealistische, AI-gegenereerde modemodellen, overgenomen om generatieve AI direct in zijn workflow te integreren.

De leider in 3D digitale productcreatie voor mode heeft , een in Amsterdam gevestigde pionier in hyperrealistische, AI-gegenereerde modemodellen, overgenomen om generatieve AI direct in zijn workflow te integreren. Zalando: De Duitse online retailer heeft de in Londen gevestigde 3D-technologiespecialist DeepAR en zijn bijbehorende ShopAR-platform overgenomen om zijn 3D-content en mogelijkheden voor virtuele ervaringen te verbeteren.

De Duitse online retailer heeft de in Londen gevestigde 3D-technologiespecialist en zijn bijbehorende ShopAR-platform overgenomen om zijn 3D-content en mogelijkheden voor virtuele ervaringen te verbeteren. ByBorre: De in Amsterdam gevestigde textielinnovatiestudio lanceerde de Textile Room, een digitaal platform dat ontwerpers toegang biedt tot configureerbare 3D-gebreide stoffen met directe visuele feedback en productie op aanvraag.

De in Amsterdam gevestigde textielinnovatiestudio lanceerde de Textile Room, een digitaal platform dat ontwerpers toegang biedt tot configureerbare 3D-gebreide stoffen met directe visuele feedback en productie op aanvraag. CLO Virtual Fashion: Het moederbedrijf van 3D-modeontwerpsoftware CLO heeft Swatchbook, een leverancier van digitale materiaaloplossingen, overgenomen om 's werelds grootste digitale stoffenbibliotheek te creëren.

Toeleveringsketen, traceerbaarheid en logistiek

Otrium (Nederland): Het online outletplatform introduceerde een nieuw, AI-gestuurd magazijn in Almelo, genaamd de ‘O-Mega Robot’. Deze faciliteit van 7.000 vierkante meter maakt gebruik van geavanceerde robotica om de opslagdichtheid en pick-efficiëntie drastisch te verhogen, waardoor tot twintig duizend items binnen acht uur verwerkt kunnen worden.

(Nederland): Het online outletplatform introduceerde een nieuw, AI-gestuurd magazijn in Almelo, genaamd de ‘O-Mega Robot’. Deze faciliteit van 7.000 vierkante meter maakt gebruik van geavanceerde robotica om de opslagdichtheid en pick-efficiëntie drastisch te verhogen, waardoor tot twintig duizend items binnen acht uur verwerkt kunnen worden. N Brown: De Britse retailgroep heeft een nieuw Product Information Management (PIM)-systeem geïmplementeerd in samenwerking met Akeneo om de klantervaring te verbeteren en gegevenspunten te verenigen tussen de merken Simply Be, Jacamo en JD Williams.

De Britse retailgroep heeft een nieuw Product Information Management (PIM)-systeem geïmplementeerd in samenwerking met om de klantervaring te verbeteren en gegevenspunten te verenigen tussen de merken Simply Be, Jacamo en JD Williams. Certilogo: Het bedrijf benadrukte zijn "Secure by Design™"-methode voor zijn veilige Digital Product Passport-platform, dat door meer dan 80 wereldwijde modemerken wordt gebruikt om data-integriteit te garanderen en koppelingen te creëren tussen fysieke producten en hun digitale identiteit.

Het bedrijf benadrukte zijn "Secure by Design™"-methode voor zijn veilige Digital Product Passport-platform, dat door meer dan 80 wereldwijde modemerken wordt gebruikt om data-integriteit te garanderen en koppelingen te creëren tussen fysieke producten en hun digitale identiteit. Recover: De Spaanse producent van gerecycled katoen is een samenwerking aangegaan met het Franse traceerbaarheidsplatform TextileGenesis om een systeem te testen voor het digitaal volgen van gerecyclede vezels van oorsprong tot eindproduct met behulp van unieke digitale tokens.

De Spaanse producent van gerecycled katoen is een samenwerking aangegaan met het Franse traceerbaarheidsplatform om een systeem te testen voor het digitaal volgen van gerecyclede vezels van oorsprong tot eindproduct met behulp van unieke digitale tokens. Positive Luxury: Het duurzaamheidscertificeringsplatform is een samenwerking aangegaan met Buyerdock om zijn geaccrediteerde merken toegang te bieden tot geavanceerde Digital Product Passport-technologie voor end-to-end producttraceerbaarheid en anti-namaakbeveiligingen.

Het duurzaamheidscertificeringsplatform is een samenwerking aangegaan met om zijn geaccrediteerde merken toegang te bieden tot geavanceerde Digital Product Passport-technologie voor end-to-end producttraceerbaarheid en anti-namaakbeveiligingen. The Platform Group: De Duitse e-commerce groep heeft een eigen fulfilmentbedrijf opgericht, TPG Fulfillment GmbH, en een logistiek magazijn van 12.000 vierkante meter overgenomen om de logistiek voor zijn platform partners af te handelen.

De Duitse e-commerce groep heeft een eigen fulfilmentbedrijf opgericht, TPG Fulfillment GmbH, en een logistiek magazijn van 12.000 vierkante meter overgenomen om de logistiek voor zijn platform partners af te handelen. Lectra: Het technologiebedrijf benadrukte hoe zijn e-commerce platform Neteven zijn netwerk heeft uitgebreid door TikTok Shop te integreren, waardoor modemerken de verkoop op het socialmediakanaal via zijn centrale SaaS-oplossing kunnen beheren.

Strategische technologiegerichte fusies, overnames en investeringen

Inditex: De Spaanse modegigant heeft een investering aangekondigd in Theker Robotics , een Spaanse startup die intelligente, AI-aangedreven robots ontwikkelt voor procesautomatisering in sectoren zoals logistiek en retail.

De Spaanse modegigant heeft een investering aangekondigd in , een Spaanse startup die intelligente, AI-aangedreven robots ontwikkelt voor procesautomatisering in sectoren zoals logistiek en retail. H&M Group: Het Zweedse modeconcern heeft een minderheidsbelang genomen in Centra , een modegericht e-commerce platform, om de volgende fase van wereldwijde groei te ondersteunen en onderzoek en ontwikkeling te versnellen.

Het Zweedse modeconcern heeft een minderheidsbelang genomen in , een modegericht e-commerce platform, om de volgende fase van wereldwijde groei te ondersteunen en onderzoek en ontwikkeling te versnellen. MySize, Inc.: Het Israëlische bedrijf voor AI-gedreven maatoplossingen heeft de belangrijkste activa van Percentil , een Europese marktplaats voor wederverkoop, overgenomen, waarmee het strategisch toetreedt tot de circulaire modesector.

Het Israëlische bedrijf voor AI-gedreven maatoplossingen heeft de belangrijkste activa van , een Europese marktplaats voor wederverkoop, overgenomen, waarmee het strategisch toetreedt tot de circulaire modesector. Dressr (België): Het kledingverhuurplatform verzekerde zich van een kapitaalinjectie van één miljoen euro. Deze financiering wordt ingezet om het platform technologisch te versterken, onder meer door slimme integraties op de webshops van merken zelf te bouwen en de expansie naar Nederland voor te bereiden.