Twitter introduceert 'Product Drops' waarbij consumenten herinneringen kunnen instellen voor lanceringen

Twitter gaat gebruikers herinneren aan diverse product drops, zo is te lezen op de website van het sociale medium. Wanneer een merk een product drop, een lancering van items, aankondigt, kunnen Twitter gebruikers een herinnering instellen voor de dag van de lancering.

De 'Remind Me' knop is te vinden onderaan de tweet. Wanneer gebruikers dit hebben aangevinkt worden Twitteraars de dag van de lancering in de app genotificeerd. Één keer 15 minuten voor de lancering en op het moment van de lancering. Wanneer gebruikers nog iets meer informatie nodig hebben voordat ze een herinnering instellen kunnen ze extra informatie vinden over het product dat zal lancering onder de 'product details' pagina die aan de tweet gelinkt is. Naast verkoopinfo zullen gebruikers ook zien wat andere mensen op Twitter zeggen over het product.

Op dit moment is de functie Product Drops alleen nog beschikbaar voor shoppers in de Verenigde Staten die Twitter in het Engels hebben ingesteld. Twitter test de service met geselecteerde partners. Op dit moment is nog niet duidelijk of de feature snel naar andere merken en landen uitgerold gaat worden.