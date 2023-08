Urban Outfitters, Inc. groeit omzet en winst in Q2, omzet modemerk Urban Outfitters blijft weer achter

Urban Outfitters, Inc., het moederbedrijf van het gelijknamige modelabel, Anthropologie Group, Free People Group en Nuuly, groeit opnieuw zijn winst in het tweede kwartaal van boekjaar 2023. Ook de omzet zit in de lift, maar Urban Outfitters blijft wederom achter, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

Urban Outfitters, Inc. behaalt een netto-omzet van 1,3 miljard dollar in het tweede kwartaal van boekjaar 2023. Dat is omgerekend 1,2 miljard euro en ligt daarmee 7,5 procent boven het omzetniveau van een jaar eerder. Anthropologie Group behaalt de meeste omzet binnen: 530 miljoen dollar (489 miljoen euro), gevolgd door Urban Outfitters (346,4 miljoen dollar: 320,1 miljoen euro), Free People Group (331,2 miljoen dollar: 306,1 miljoen euro) en Nuuly (8,7 miljoen dollar: 8 miljoen euro).

Met de resultaten van het tweede kwartaal wordt ook de balans voor het eerste halfjaar opgemaakt. Urban Outfitters, Inc. weet ook in deze periode een omzetplus in de boeken te schrijven en behaalt ruim 150 miljoen dollar meer omzet binnen vergeleken met een jaar eerder, namelijk 2,4 miljard dollar ( 2,2 miljard euro).

Het ebit (inkomen voor belastingen) zit voor het tweede kwartaal ook in de lift: het bedrijf behaalt nu een winst van 135,5 miljoen dollar (125,2 miljoen euro) in het tweede kwartaal. Voor het eerste halfjaar komt het ebit uit op 207,9 miljoen dollar (192,1 miljoen euro), ruim 80 miljoen dollar meer dan vorig jaar.

Onderaan de streep noteert Urban Outfitters, Inc. een winst van 104,1 miljoen dollar (96,2 miljoen euro) in het tweede kwartaal. Dat is flink meer vergeleken met een jaar eerder, toen het bedrijf nog een winst van 59,8 miljoen dollar (55,2 miljoen euro) in de boeken schreef. De winst voor het eerste halfjaar bedraagt 156,9 miljoen dollar (145 miljoen euro).