Urban Outfitters, Inc. meldt voor Q1 'recordcijfers in omzet en nettowinst'

Urban Outfitters, Inc., het moederbedrijf van onder andere Anthropologie, Free People, FP Movement en Nuuly, meldt sterke resultaten voor het eerste kwartaal van 2024. Via een persbericht laat het bedrijf weten 'recordomzet en -winst’ te noteren. Het bedrijf benadrukt dat dit vooral te danken is aan de groei in de omzet via digitale kanalen, evenals de gegenereerde omzet via winkels.

Het Amerikaanse retailconcern noteert in het eerste kwartaal van 2024 een nettowinst van 61,8 miljoen dollar (56,9 miljoen euro). De netto-omzet van Urban Outfitters, Inc. steeg met 7,8 procent naar 1,20 miljard dollar (1,11 miljard euro).

“We zijn verheugd om een ​​recordomzet en -winst voor het eerste kwartaal te kunnen melden dankzij de aanhoudende kracht van de merken Anthropologie, Free People, FP Movement en Nuuly”, aldus Richard A. Hayne, CEO van het bedrijf.

De CEO van Urban Outfitters, Inc laat weten uit te kijken naar de resultaten van het tweede kwartaal. “De vraag van klanten naar onze lente- en zomermode blijft krachtig, wat een goed voorteken is voor een aanhoudende omzetgroei in het tweede kwartaal”, aldus Hayne.