Urban Outfitters, Inc. overstijgt pre-corona niveau in boekjaar 2022

Urban Outfitters, Inc. heeft in het boekjaar 2022, dat afliep op 31 januari 2022, een omzetplus van 14,2 procent behaald in vergelijking met boekjaar 2020. Vanwege de impact van de pandemie vergelijkt het Amerikaanse bedrijf alleen met de cijfers van voor de pandemie, zo is te lezen in het jaarverslag.

De omzet kwam in het boekjaar neer op 4,5 miljard dollar, omgerekend 4 miljard euro. Dit betekent dat het bedrijf weer boven de omzet van voor de pandemie uit is gekomen. In het boekjaar 2020 lag de omzet namelijk op 3,9 miljard dollar, omgerekend 3,5 miljard euro. Het netto inkomen voor het boekjaar 2022 kwam neer op 311 miljoen dollar (280 miljoen euro). Dit stijgt ook flink boven de afgelopen twee boekjaren uit. In het boekjaar 2021 kwam het netto inkomen namelijk neer op 1 miljoen dollar en in het boekjaar 2020 was het 168 miljoen dollar.

Urban Outfitters, Inc. behaalt omzetplus van 14,2 procent in boekjaar 2022

Urban Outfitters, Inc. is niet alleen de eigenaar van de gelijknamige retailketen, het is ook de eigenaar van de Free People Group, Nuuly en de Anthropologie Group. De Anthropologie Group brengt sinds de afgelopen boekjaren het meeste geld binnen voor Urban Outfitters, Inc. Anthropologie is namelijk goed voor ruim 1,7 miljard dollar (1,5 miljard euro). Keten Urban Outfitters volgt met ruim 1,6 miljard dollar (1,4 miljard euro). Free People Group bracht 1 miljard dollar op in het boekjaar (901 miljoen euro) en Nuuly, de kledingverhuur service, was goed voor 47 miljoen dollar (42 miljoen euro).

Urban Outfitters, Inc. doet in het financiële verslag nog geen uitspraken over de verwachtingen voor het huidige boekjaar.