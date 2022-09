Vakbond FNV komt met eisenpakket om inkomenscrisis te bestrijden

Vakbond FNV presenteert vandaag een eisenpakket om de inkomenscrisis in Nederland aan te pakken. De meeste oplossingen moeten uit de hoek van de werkgevers komen, zo blijkt uit het persbericht. De vakbond eist namelijk compensatie voor medewerkers vanwege de stijgende kosten van het dagelijks leven.

Zo wil FNV een directe verhoging van het wettelijk minimumloon naar 14 euro met meestijgende AOW en uitkeringen. Daarnaast wil het een maximum voor energieprijzen, een verhoging van winstbelasting naar 35 procent, 'eerlijke' belasting op inkomen uit vermogen, en een 'serieuze aanpak van belastingontduiking door bedrijven', aldus het persbericht.

In het bericht reageert de vakbond ook op de uitgelekte kabinetsplannen voor de reparatie van de koopkracht. FNV bestempeld de plannen als een stap in de goede richting, maar de vakbond vindt het nog onvoldoende antwoord op de koopkrachtcrisis. Het pakket komt volgens de bond voor velen te laat om schulden te voorkomen. Het pakket van het kabinet gaat naar verwachting per 1 januari in.