Vakbonden bereiken cao-akkoord met Bijenkorf

FNV en CNV hebben een cao-akkoord bereikt met de Bijenkorf. Dit laten de drie partijen weten in een persbericht. De winkelmedewerkers krijgen een salarisverhoging van zes procent.

De nieuwe cao is geldig tot juli 2021, de onderhandelingen waren afgelopen najaar begonnen. ‘In het jaar dat de Bijenkorf 150 jaar bestaat en we in deze moeilijke periode hebben besloten om onze fysieke winkels voorlopig te sluiten, zijn we trots dat we dit resultaat met de vakbonden hebben bereikt. Onze medewerkers verdienen deze waardering,” aldus Ramon de Kok, HR-directeur van de Bijenkorf in het bericht. Medewerkers in de functiegroepen 1 tot en met 5 (het persbericht laat in het midden welke medewerkers dit precies zijn) krijgen op 1 juli 2020 én 1 juli 2021 een salarisverhoging van 3 procent. Medewerkers in hogere functiegroepen krijgen op die data een loonsverhoging tussen de 1,5 en 5,5 procent.

‘Een grote groep winkelmedewerkers heeft talloze acties gevoerd om dit voor elkaar te krijgen; denk aan de applausacties en de tulpenacties. Het is best onwerkelijk dat we deze afspraak maken, net nu de winkels dicht zijn. Maar de salarisverhoging is belangrijk. Dit is een lichtpuntje voor veel mensen. En deze afspraak geldt óók voor mensen die geen vakbondslid zijn, zij profiteren mee’, zegt Linda Vermeulen, bestuurder FNV Handel, in het gezamenlijke persbericht.