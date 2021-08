Van Berlijn tot Valencia: Vijf opkomende Europese modehubs

Wanneer wordt gevraagd wat dé modehoofdstad van Europa is, zal het leeuwendeel denken aan de Eiffeltoren en de Champs-Élysées van Parijs. Parijs staat bekend om zijn haute couture en deelt deze titel met Londen, een broedplaats voor creatieven en het altijd coole Milaan, dat bekend staat om zijn vakmanschap op modegebied. De afgelopen jaren is een select aantal Europese steden op weg om de nieuwe modehoofdstad van het continent te worden. Deze steden, die strijden om een plaats als potentiële troonopvolger van het volgende grote modecentrum, trekken opkomend talent aan en zorgen met hun innovaties voor een positieve ontwrichting van de industrie. Tegelijkertijd trekken deze metropolen ook steeds meer luxemerken, ethische bedrijven en retailers aan die zichzelf op de kaart willen zetten. FashionUnited zet vijf Europese steden op een rij die furore maken in de modebranche en de volgende grote modebestemming kunnen worden.

Berlijn, Duitsland

Berlijn, voorheen ondergewaardeerd wegens het ontbreken van een historisch modemerk, stijgt nu in populariteit. Berlijn, de eerste Europese stad die door UNESCO is uitgeroepen tot 'City of Design', is de thuisbasis van de grootste concentratie modebedrijven in Duitsland, met ongeveer 3.100 bedrijven en 25.400 mensen die werkzaam zijn in de mode-industrie. Het meest bekend om zijn coole, strakke, tailored en onverwachte gevoel voor street style, creativiteit en individualisme zijn de belangrijkste factoren van de Berlijnse mode. Beïnvloed door de Berlin Fashion Week is dit tweejaarlijkse evenement uitgebreid met speciale duurzame mode, technologie, graduate shows, tentoonstellingen en beurzen.

Berlin Modebedrijven: Gmbh, Zalando, Liebeskind, Ivy & Oak, Outfittery

Evenementen: Berlin Fashion Week

Stijl: Cool, creatief, gestructureerd, individueel

Gemiddeld netto maandsalaris: 2642,29 euro

Gemiddelde huur voor één kamer appartement: 814,58 euro

Zakenlunch (2 personen): 50 euro

Berlijn heeft zijn inspanningen opgevoerd om naam te maken als het groenste modecentrum, door in 2020 een groene modehub op te zetten om duurzame ontwerpen te promoten. Met een speciale focus op duurzaamheid en technologie is het geen verrassing dat verschillende toonaangevende ethische labels ook uit Berlijn zijn voortgekomen, waaronder HUNDHUND, Philomena Zanetti en Ewa Herzog. Rocket Internet, een van de bekendste financiers van mode, richtte in 2008 in Berlijn e-tailer en e-commmerce gigant Zalando op. Met bijna 8 miljard euro aan inkomsten in 2020 hebben andere succesvolle e-tailers zoals Outfittery in de loop der jaren internationale aandacht gekregen.

Marseille, Frankrijk

De eerste stad in Europa die stoffen uit Groot-Indië importeerde en de voormalige hoofdstad van de Franse denim, de moderoots van Marseille liggen dieper dan je zou denken. Deze havenstad, die liefkozend de 'Oude Dame van de Middellandse Zee' wordt genoemd, verhandelt al sinds de 16e eeuw textiel en modeartikelen. De Rue Paradis en Rue Grignan zijn de belangrijkste straten voor luxe in de stad, met onder meer winkels van Louis Vuitton, Hermes, YSL, Kenzo, Emporio Armani en Chopard. Maar de laatste tijd heeft Marseille zichzelf stilletjes aan heruitgevonden als een centrum voor creativiteit en opkomend talent.

Marseille Mode bedrijven: American Vintage, Sessùn, Kulte, La Nouvelle

Evenementen: OpenMyMed

Stijl: Geraffineerd, bohemien, eigentijds

Gemiddeld netto maandsalaris: 2261,75 euro

Gemiddelde huur voor één kamer appartement: 561,94 euro

Zakenlunch (2 personen): 60 euro

American Vintage via SimplyPR

De geboorteplaats van merken als American Vintage, Kulte, onderdeel van Kaporal, en La Nouvelle, ondersteunt een groeiend aantal lokale ontwerpers en concept stores. Een van de bekendste concept stores, Jogging, wordt ook wel de Colette van Marseille genoemd. Het is uniek in zijn soort en organiseert tijdelijke tentoonstellingen voor jong modetalent en elke zomer een pop-up restaurant. De stad was ook de inspiratiebron voor het debuut van ontwerper Simon Porte Jacquemus in het kunstboek 'Marseille Je T'aime'. Hij werkte samen met 15 andere kunstenaars aan hun interpretaties van de essentie en cultuur van de stad en de lancering viel samen met een reeks tentoonstellingen en een modeshow in 2017 tijdens OpenMyMed, een festival georganiseerd door Maison Mode Mediterranee.

Rotterdam, Nederland

Rotterdam is een dynamische en multiculturele handelshaven die bekend staat om zijn ongedwongen, relaxte maar eigentijdse gevoel voor straatmode. Deze architectonische stad, de thuisbasis van 53 modemerken, ondersteunt lokale creativiteit, met merken zoals Made in RTTRDM die modeproducten aanbieden die in de stad zijn geproduceerd. De stad is een opkomend modecentrum en investeert in verschillende initiatieven zoals De Wasserij, een broedplaats voor ontwerpers, stylisten, fotografen en studenten en het Getting Closer Fashion Festival, een evenement dat consumenten dichter bij hun modemakers wil brengen.

Rotterdam Modebedrijven: NAN, Ruby Lee, Susan Bijl, Joline Jolink

Evenementen: Getting Closer Fashion Festival, Dutch Sustainable Fashion Weekk

Stijl: Down-to-earth, eigentijdse, duurzame streetstyle

Gemiddeld netto maandsalaris: 2.818,67 euro

Gemiddelde huur één kamer appartement: 1.047,62 euro

Zakenlunch (2 personen): 60 euro

Joline Jolink

Met een groeiende smaak voor duurzame en onafhankelijke ontwerpers zoals Daisy Kroon, Jonathan Christopher en Charlotte Kan, passen hun moeiteloos coole en ethische ontwerpen precies in de down-to-earth mentaliteit en stijl van Rotterdam. Andere initiatieven, zoals de SwapShop, waar consumenten kleding kunnen ruilen, worden steeds populairder en nemen deel aan evenementen zoals de Dutch Sustainable Fashion Week. Sommige merken zoals House of Afangaro zijn zelfs bezig met het organiseren van jaarlijkse evenementen zoals 'Made in Rotterdam', een modeweek.

Valencia, Spanje

Valencia bruist van de creatieve energie en staat bekend om zijn bloeiende kunst- en designscene. In de hele stad vind je modeboetieks, van luxe, high-end mode tot boho chic en van lokale ontwerpers tot tweedehands kringloopwinkels. Het is de thuisbasis van verschillende internationale modemerken, van Loewe tot Carolina Herrera, maar twee van Valencia's meest bekende ontwerpers zijn Francis Montesinos en Alex Vidal, die naar hun roots en traditionele klederdracht kijken voor inspiratie.

Valencia Modebedrijven: Francis Montesinos, Alex Vidal, The Nude Label, Vacant, Sepiia

Evenementen: Clec Fashion Festival, FIMI Fashion Show, Beauty Valencia

Stijl: Boho, kleurrijk, traditioneel

Gemiddeld netto maandsalaris: 1.399,36 euro

Gemiddelde huur één kamer appartement: 601,19 euro

Zakenlunch (2 personen): 40 euro

Valencia, een centrum voor handwerk en ambachtslieden, is ook een hotspot voor opkomende ontwerpers die gespecialiseerd zijn in haute couture en avondkleding. Bekende plaatselijke ontwerpers zijn Tonuca, Noelia Navarro en Higinio Mateu, wier ontwerpen op catwalks in heel Spanje en Frankrijk te zien zijn geweest. Nieuwe evenementen, zoals het Clec Fashion Festival, waarbij de beste chef-koks van de stad samenwerken met modeontwerpers, zijn bedoeld om het gat op te vullen dat de modeweek achterlaat.

Zürich, Zwitserland

Zürich is een paradijs voor multinationals, waaronder modebedrijven, vanwege het gunstige belastingsklimaat. Dat is dan ook een reden waarom verschillende modebedrijven hun hoofdkantoor naar Zürich verplaatsen. Toonaangevende luxenamen, van Gucci tot Prada, Zegna, Hugo Boss en Vetements, hebben allemaal administratieve of toeleveringscentra in het land van de chocolade en de kaas gevestigd vanwege de ligging en de belastingregels. Richemont, een van de grootste luxe conglomeraten, is gevestigd in Zwitserland. Zwitserland en Zürich hebben echter meer te bieden dan een voordelig belastingsysteem.

Zürich Modebedrijven: Freitag, On, Bally, Vêtements

Evenementen: Mode Suisse, Kreislauf 345

Stijl: Conservatief, minimaal, casual

Gemiddeld netto maandsalaris: 6,298,82 euro

Gemiddelde huur voor één kamer appartement: 1.586,41 euro

Zakenlunch (2 personen): 110 euro

Vtmnts SS22

Zürich, dat standaard een van 's werelds meest innovatieve steden wordt genoemd, is een bijenkorf voor start-ups en digitale investeringsbedrijven en adviesbureaus zoals Loomish, die de Fashion Innovation lanceerde tijdens de Fashion Innovation Week in 2018. Andere zoals de STF bieden werkruimte voor textielstart-ups en modeprofessionals. De stad heeft ook een levendige mode-, creatieve en designscene gekoesterd, die onafhankelijk blijft en openstaat voor internationale invloeden. Het Berlijnse streetwearmagazine Highsnobiety opent bijvoorbeeld in november een luxueuze pop-up store op de luchthaven van Zürich om innovatie in de wereld van de luxemode te stimuleren.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Bron cijfers: Numbeo.com