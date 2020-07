Van fashion naar mondkapjes: flexibel en creatief

De coronacrisis heeft voor veel bedrijven geleid tot een flinke daling in omzet. Zo ook bij de deelnemers van het Ready to Trade project van CBI. Maar lijdzaam toezien hoe de bedrijven ten onder gingen was niet voor de ondernemers weggelegd. Vandaar dat ze door hun creativiteit en flexibiliteit te gebruiken, zijn begonnen met het produceren van Personal Protective Equipment (PPE). Door deze producten te produceren springen de deelnemers in op de enorme vraag naar mondkapjes en beschermende kleding. Zo dragen ze bij aan het terugdringen van de coronacrisis en zorgen ze voor een stijging in hun omzet.

Webinar

CBI heeft de bedrijven ondersteund door middel van een webinar waar 15 bedrijven aan deel hebben genomen. In deze webinar kwamen de verschillende aspecten van het fabriceren van PPE aanbod. De bedrijven kregen uitleg over de verschillende soorten maskers en de effectiviteit en veiligheid hiervan. Ook de beschermende kleding en de wettelijke eisen binnen de EU werden besproken. Niet alleen de technische kant van PPE kwam aan bod, maar ook de marketing van de producten en eventuele klanten. Zo heeft CBI de bedrijven een webinar gegeven met informatie en kennis die de bedrijven gelijk kunnen toepassen in het fabriceren van de producten.

Mondkapjes

Drie bedrijven uit Belarus zijn begonnen met het produceren van mondkapjes. Bedrijf Nelva kocht speciale apparatuur om hoge kwaliteit en goede hygiënische mondkapjes te kunnen fabriceren. Door deze investering kunnen ze 20.000 mondkapjes per dag produceren. Nelva produceert drie soorten mondkapjes met verschillende filters. De kapjes bestaan uit twee lagen spinvlies met daartussen een van de drie filters. Spinvlies is een niet-geweven materiaal en daardoor erg goed in het tegenhouden van de kleinste deeltjes, zoals ziekteverwekkers.

Ook het bedrijf Emse is begonnen met het produceren en heeft een capaciteit van 500.000 mondkapjes per maand. De mondkapjes bestaan uit vier lagen en bevatten ook spinvlies. Bedrijf Lakbi is van het produceren van vrouwenkleding overgestapt op het produceren van de mondkapjes. Ze produceren 190.000 mondkapjes per maand

Hulptroepen.nu

De mondkapjes die de bedrijven produceren, worden nu alleen nog in Belarus gebruikt. CBI wilt de bedrijven helpen de mondkapjes te exporteren naar Nederland. Vandaar dat Hulptroepen.nu de kapjes zal testen en zal controleren of deze voldoen aan de Nederlandse eisen. Wanneer de mondkapjes zijn goedgekeurd kunnen de bedrijven deze ook op de Nederlandse markt gaan verkopen.

Beschermende kleding

De bedrijven Panda en Portavita zijn begonnen met het produceren van beschermende kleding. De bedrijven voldoen aan de benodigde certificeringen om de kleding te produceren. Portavita produceert kwalitatieve pakken met capuchon, dichtgeplakte naden en elastiek bij de uiteinden van de mouwen en broekspijpen. Het pak kan worden besteld in verschillende maten om optimale bescherming te bieden.

Panda produceert meerdere losse onderdelen die ook in een set besteld kunnen worden. Zo bevat een set bijvoorbeeld een beschermend pak en schoenbeschermers. Naast de sets zijn de verschillende producten ook los te bestellen. Denk aan beschermende schorten, jassen en zelfs hoofd en nek bedekkers.

Het project Ready to Trade wordt gefinancierd door EU4Business, een initiatief voor SMEs in de Oostelijke partnerschapslanden van de EU. Voor meer informatie, zie www.eu4business.eu