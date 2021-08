Van robotisering tot gepersonaliseerde kleding: zes trends in de productie en verkoop van mode

De ontwikkelingen in de productie en verkoop van mode gaan snel. Technologische innovatie, maar ook toenemende aandacht voor persoonlijke ervaringen en de urgentie van verduurzaming maken dat de modesector er in de toekomst wel eens heel anders uit zou kunnen zien. Op basis van interviews met experts en verschillende recente rapportages van onder meer het CBS, UWV, Inretail en verschillende banken stelde de Nederlandse Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een aantal trends vast, onlangs gepubliceerd in het ‘Trendrapport Handel’. FashionUnited vat de belangrijkste samen.

Robotisering

Van drones tot 3D-printers, robotica gaan een steeds grotere rol spelen in de toeleveringsketen van producten. Voor de mode- en textielindustrie geldt dat een deel van het productiewerk dankzij technologische ontwikkelingen op het gebied van robotisering kan worden geautomatiseerd. Mede daardoor zal een deel van de productie weer in eigen land kunnen plaatsvinden. Ook denken experts dat de consument door robotisering veel vaker co-vormgever zal worden van de eigen producten, bijvoorbeeld via 3D-ontwerpen en -printen.

In de verkoop maakt robotisering een minder snelle opmars. “Verkoop is mensenwerk en heeft een sociaal karakter. Daardoor is de impact van human-centered robots op de werkzaamheden van verkopers en winkelmanagers minder groot,” zo is in het rapport te lezen. “Als de inzet van human-centered robots een hoge vlucht neemt, zal het de werknemers op de vloer vooral ondersteunen bij hun taken.”

Humanisering

Tegelijkertijd wordt juist een meer menselijke en gepersonaliseerde ervaring belangrijk, zowel binnen de moderetail als met betrekking tot kledingstukken zelf. Zo verwachten klanten bij winkels sneller een persoonlijke beleving of ervaring, evenals van gemak en toegankelijkheid. Daarnaast neemt ook gepersonaliseerde kleding een vlucht: kleding op maat, aan te passen aan de wensen van de klant. Dat zorgt niet alleen voor een betere pasvorm, maar ook voor een betere klantervaring, stelt SBB.

Smartification

Nederlanders gaven in 2020 26,6 miljard euro uit bij webshops, 7 procent meer dan een jaar daarvoor. Dat had deels te maken met de coronapandemie, maar ook na Covid-19 blijft men op grote schaal online bestellen, voorspellen experts in het rapport. Het is daarom belangrijk dat de content van producenten en retailers geschikt is voor digitale kanalen en apparaten. Ook groeit het belang van smart data en kunstmatige intelligentie voor het geven van goede adviezen en het begeleiden van klanten naar de juiste producten.

Smart data en kunstmatige intelligentie maken ook een nieuw soort mode mogelijk, waarbij sensoren en elektronica in kleding worden geïntegreerd. Hierdoor kunnen gadgets worden aangesloten op de kleding, of kan de kleding zelf menselijke factoren meten, zoals hartslag, bloeddruk of slaappatronen. Dat kan voor sommige consumenten voor gezondheidsvoordelen zorgen.

Verduurzaming

Verduurzaming wordt een steeds groter thema binnen de productie en verkoop van kleding. SBB verdeelt dit thema in verschillende subthema’s, waaronder circulariteit en bewust consumeren. De transformatie naar een circulaire economie betekent dat productieprocessen er anders uit gaan zien. Producenten moeten weten ‘welke producten van vandaag de grondstof van morgen zijn’, zo staat in het rapport.

De impact van consumptie op het milieu en het eigen consumptiegedrag komt ook vaker onder de aandacht van consumenten. “Hoewel dit een goed teken is, heerst aan de andere kant nog de opvatting dat duurzame mode per definitie duur is. Duurzamer leven gaat niet over één nacht ijs. Het is een proces dat zich stap voor stap vormt naar wat voor bepaalde consumentengroepen het beste werkt,” zo concludeert SBB. Dat kan voor de een het kopen van duurzamere alternatieven zijn, voor een ander lokaal winkelen, en voor weer anderen ‘buycotten’, het helemaal niet meer aanschaffen van bepaalde producten of merken.

De deeleconomie

Delen is het nieuwe hebben, ziet SBB. In plaats van simpelweg een nieuw product aan te schaffen, gaan klanten steeds vaker op zoek naar alternatieve vormen van consumptie, zoals het kopen en verkopen van tweedehandsproducten of het lenen van items bij bijvoorbeeld een kledingbibliotheek. Deze vorm van economie, waarbij betalen voor bezit wordt verruild door betalen voor gebruik, heeft invloed op zowel consumenten als retailers en merken. Wat de ontwikkeling voor die laatste groepen zal betekenen, is nog onzeker.

Vloeibare branches

Een laatste trend is de toenemende vloeibaarheid van verschillende branches. Het gaat volgens SBB dan met name over samensmeltingen tussen de retail en de logistieke en groothandelssector, en tussen de retail- en horecasector. Denk bijvoorbeeld aan de nauwe samenwerkingen tussen retailers en postbedrijven, of de komst van koffiezaakjes naar conceptstores. Dat maakt dat de samenwerking tussen sectoren, organisaties en medewerkers steeds belangrijker wordt, evenals flexibiliteit en multidisciplinair samenwerken.