‘Vennootschap FNG nu ook in verdenking gesteld tijdens onderzoek’

De gehele FNG vennootschap is nu ook in verdenking gesteld voor alle tenlasteleggingen in het onderzoek van de onderzoeksrechter, zo bevestigt het parket aan De Tijd. Eerder werden de drie oprichters van FNG al in verdenking gesteld van diverse strafbare feiten.

Dat de vennootschap nu ook in verdenking wordt gesteld kan de doorstartplannen van het bedrijf dwarszitten. FNG wil namelijk een doorstart maken door de macht in te perken van de drie oprichters. Daarbij wil het Ellos, het enige nog overgebleven dochterbedrijf, naar de beurs brengen, zo werd vorige week bekend.

In het strafdossier zijn al diverse dingen opgedoken. Zo zijn er verdenkingen van marktmanipulatie, valsheden in de jaarrekening, misbruik van vennootschapsgoederen en het verhinderen van het onderzoek van beurswaakhond FSMA. Uit het onderzoeksrapport kwam eerder al naar voren dat er aanwijzingen zijn dat beleggers al sinds 2018 misleid zijn.