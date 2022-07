Verschuiving: Consument verwacht 41 procent van uitgaven online te doen in 2027

De verschuiving naar online blijft doorzetten, zo blijkt uit onderzoek van ShoppingTomorrow, uitgevoerd door Gfk. Consumenten verwachten namelijk dat 41 procent van hun totale uitgaven online zal gebeuren in 2027.

In 2025 is het verwachte online omzetaandeel al gestegen naar 37 procent, 40 procent in 2026 en uiteindelijk 41 procent in 2027. Echter is er wel verschillen tussen branches. In het onderzoek werd voornamelijk veel groeipotentieel gezien binnen health & beauty en food/nearfood.

De manier waarop men de online aankopen doet verschuift ook. Zo geeft ruim de helft van de respondenten aan te verwachten over vijf jaar de helft of meer van hun online aankopen via een smartphone te doen. Zelfs 7 procent verwacht dat over vijf jaar alle online aankopen via een mobiele telefoon zal gaan. Het winkelen via voice-assistenten zoals Google Assistant en Siri wordt minder positief beoordeeld. Waar 51 procent vorig jaar nog aangaf te verwachten dat het winkelen via deze voice-assistenten zou toenemen, gelooft nu nog maar 39 procent dit.

Daarbij wordt er ook nog steeds over de grens gewinkeld. De helft van de respondenten geeft aan weleens een product in een buitenlandse webshop te kopen ondanks dat deze ook in Nederland verkrijgbaar is. Onder jongeren is dit zelfs 73 procent.