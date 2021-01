Victoria Beckham buigt omzetverlies om naar omzetgroei in financiële jaar 2019

Victoria Beckham is weer terug op het groeipad dankzij de omzetgroei die het in 2019 heeft behaald. Hoewel het merk al ruim tien jaar bestaat, heeft het nog steeds geen winst gemaakt. Toch zat het merk voorafgaand aan de pandemie op een groeitraject, zo meldt Business of Fashion.

De omzet van Victoria Beckham steeg in 2019 met 7 procent tot 38,3 miljoen pond, wat een duidelijke verbetering was ten opzichte van een omzetdaling van 16 procent in 2018. Het bedrijfsverlies van het merk kromp ook met 5,5 procent voor het jaar 2019.

Victoria Beckham leed echter wel verlies in verband met de kosten voor de lancering van zijn beautylijn. Het merk zag een nettoverlies van 16,6 miljoen pond , een stijging ten opzichte van 12,5 miljoen pond in 2018. In september 2019 werd Marie LeBlanc de Reynies aangesteld als CEO van Victoria Beckham. De leidinggevende kwam met een plan om het bedrijf winstgevend te maken, maar dit heeft vertraging opgelopen door het coronavirus.

Om tijdens de pandemie overeind te blijven, kreeg Victoria Beckham een kapitaalinjectie van 9,2 miljoen pond van aandeelhouders, waarvan een deel werd gebruikt om een banklening van 6,1 miljoen pond terug te betalen. Zoals veel modemerken in Groot-Brittannië heeft ook Victoria Beckham geprobeerd zich in te dekken tegen de Brexit, echter verwacht het merk niet dat het een grote impact zal hebben op hun bedrijf.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Beeld: via Victoria Beckham