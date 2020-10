Voordelen van samenwerken met Wit-Russische modemerken: “We hebben een unieke positie”

Achttien modemerken uit Wit-Rusland hebben zich de afgelopen twee jaar flink verdiept in expansie naar de Europese Unie. Door het coronavirus zijn daar echter wat extra uitdagingen bij gekomen, maar ze gaan moedig voorwaarts. Nikolai Morozov van het label Morozov en Larissa Balunova van Balunova vertellen over de uitdagingen en kansen. En over het project waaraan ze deelnemen samen met bedrijven uit Moldavië: Ready to Trade.

De grootste uitdaging van de afgelopen maanden voor de Wit-Russische bedrijven? Het uitstellen van de modevakbeurzen in Europa. Na zo'n twintig trainingen op het gebied van marketing, management en productie, diverse beursbezoeken en het gereedmaken van hun internationale website, was de volgende stap zélf exposeren op modevakbeurzen. Ze waren er helemaal klaar voor, maar toen ging het niet door.

Inmiddels hebben de dameskledingmerken zich herpakt. De focus ligt nu op online matchmaking tussen de modemerken uit Wit-Rusland en de bedrijven uit de Europese Unie, legt projectcoördinator Andrei Fedarau uit. De merken krijgen daarom nu trainingen die meer focussen op e-commerce, op hoe je efficiënt online zaken doet en op allerlei regels rond de invoerrechten. De komende maanden kan het online koppelen dan echt beginnen.

Wit-Russische modebedrijven breiden uit naar EU

Morozov en Balunova zijn twee bedrijven die deelnemen aan het project Ready to Trade van het CBI (Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden www.cbi.eu) in samenwerking met ITC (International Trade Centre. www.intracen.org) in opdracht van de Europese Unie en met hulp van experts uit de branche. Waarom wilden zij graag uitbreiden in de EU?

“Wit-Rusland ligt zowel dichtbij Rusland als dichtbij de Europese Unie, het zou zonde zijn om die kansen niet te benutten,” zegt Nikolai Morozov. Met zijn label voor (zakelijke) damesmode in het midden-hoog segment deed hij al zaken met Tsjechische, Poolse en Duitse klanten, maar hij wil nu ook andere landen in de EU bedienen. "Door mee te doen aan het CBI-project heb ik veel meer zelfvertrouwen gekregen om dat ook echt te gaan doen."

Larissa Balunova zag kansen in de EU nadat ze showde op Belarus Fashion Week. "Er kwamen veel Europese modeprofessionals naar me toe met positieve feedback. Inkopers, modejournalisten. Ze zeiden dat mijn merk goed zou passen bij de Europese markt." Haar doel is om zaken te doen met populaire webshops in de EU. Qua fysieke winkels denkt ze dat haar damesmodemerk met minimalistische snit en vrolijke prints, goed past bij zowel grote warenhuizen als bij boetieks. Ze denkt daarom aan samenwerken met een agent met showroom.

De voordelen voor Europese bedrijven

Volgens Morozov hebben modelabels uit Wit-Rusland ook een unieke positie op de markt, omdat ze goed kunnen observeren wat klanten in zowel Rusland als de EU graag willen. "Onze designs zijn daarom een unieke mix," legt de mode-ontwerper uit.

De identiteit van de Wit-Russische ontwerpen wordt volgens Morozov versterkt door de huidige politieke situatie in het land. Mode-ontwerpers hebben de behoefte om zich uit te spreken door middel van hun kleding. Balunova vult aan: "Dat past helemaal bij de tendens in ons land om je op een vreedzame manier uit te spreken tegen de regering, zonder geweld, maar met mode."

Mogelijke samenwerkingen

De merken staan ook open voor allerlei soorten samenwerkingen. Zo denkt Morozov dat kennisdeling met een trendbureau in de EU waardevol kan zijn, voor beide partijen. Ook kan hij veel betekenen voor merken die hun eigen collecties willen produceren in Wit-Rusland. "We hebben geografisch gezien zo'n goede positie, dat we heel snel kunnen produceren", zegt hij. "En het betekent ook dat we hoogwaardige collecties kunnen produceren tegen een aantrekkelijke prijs."

Balunova: "We hebben ervaring met het hele productieproces. We ontwerpen collecties, we kunnen patronen maken, we weten alles over de technische aspecten van mode en we kunnen het product maken. We hebben daar de goede machines en software voor en getraind personeel."

