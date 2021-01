‘Voornemen voor een avondklok’, e-commerce sector maakt zich nog geen zorgen

Waar Nederland weer gespannen voor de televisie zat, op twee uur ‘s middags in plaats van de gebruikelijke zeven uur ‘s avonds, bleef de definitieve invoering van de avondklok nog even uit. Minister-president Mark Rutte kondigde tijdens de persconferentie wel een voornemen voor een avondklok aan, maar wanneer deze precies ingevoerd gaat worden nadat deze door de Kamer goedgekeurd wordt is niet duidelijk.

Wanneer de avondklok er komt, zal dit gaan om een avondklok tussen 20.30 en 4.30. De invoering is mogelijk ‘enkele dagen na het Kamerdebat’. Naar verwachting zal het debat op donderdag plaatsvinden.

Bij de avondklok zullen enkele uitzonderingen gemaakt worden voor onder andere essentiële beroepen. Het betekent echter wel dat supermarkten en essentiële winkels die soms nog tot tien uur open waren, eerder moeten sluiten. Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, verwacht geen problemen voor webwinkels en vervoerders. “De bezorging kan en mag dus ook gewoon doorgaan binnen de spertijd,” zo is te lezen in een persbericht. Echter zijn de precieze uitzonderingen op de avondklok nog niet bekendgemaakt.

Volgens Jongen is het werk in distributiecentra en in de logistieke keten onderdeel van essentieel werk. Rutte gaf in de persconferentie al wel aan dat mensen die voor het werk tijdens de avondklok onderweg zijn een werkgeversverklaring moeten overleggen. Wanneer deze verklaring gefalsificeerd is, is dit een misdrijf, waarschuwde hij.