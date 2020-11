Voorraad rokken inkopen

De B2B-marketplace van FashionUnited geeft een overzicht van internationale merken waarmee retailers de perfecte mix van labels voor hun winkels kunnen vinden.

Rokken zijn een onmisbaar kledingstuk voor de consument omdat het zo een veelzijdig stuk is. Op de online marketplace is er een reeks kleuren en stoffen te vinden om uit te kiezen, waaronder katoen, linnen, leer, modal en meer. Een rok kan met van alles gecombineerd worden, een statement-topje en hakken om de outfit formeler te maken of een oversized trui en sneakers om het meer casual te maken.

De marketplace van FashionUnited biedt een eenvoudige winkelervaring voor inkopers met een gemakkelijk te navigeren website. Het presenteert een unieke directory van groothandels kledingmerken met voorraad rokken. Retailers kunnen er zeker van zijn dat alleen merken die daadwerkelijk aan winkels in de groothandel verkopen, zijn opgenomen.

FashionUnited breidt de merken en productlijst voortdurend uit, omdat het de competitieve aard van het kopen van voorraad rokken begrijpt en zorgt ervoor dat er belang wordt gehecht aan trendspotting, zodat er voor elke consument iets is.

de voorraad rokken