De handelsrelaties tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten worden complexer sinds president Donald Trump opnieuw importheffingen lanceert. Als tegenmaatregelen lanceerde de Europese Unie op 12 maart eigen importheffingen die Europese bedrijven, werknemers en consumenten moeten beschermen tegen de gevolgen van ongerechtvaardigde handelsbeperkingen.

Deze zogenoemde ‘herstelmaatregelen’ treden op 1 april in werking. Het betekent dat er tarieven worden toegepast op producten, waaronder textiel en lederwaren. De Europese importheffingen moeten in totaal betrekking hebben op goederen ter waarde van ongeveer 18 miljard euro. De ‘herstelmaatregelen’ moeten ervoor zorgen dat de totale waarde van de EU-maatregelen overeenkomt met de toegenomen waarde van de handel die door de nieuwe Amerikaanse tarieven wordt getrokken. Wat betekenen de Europese importtarieven op Amerikaanse producten voor de mode-industrie?

Eerst even dit: Trump lanceerde in 2018 al eens een reeks importtarieven die ervoor moesten zorgen dat het handelstekort van de Verenigde Staten werd teruggedrongen en Amerikaanse bedrijven moesten beschermen. De belasting op Amerikaanse producten zoals cosmetica, T-shirts, broeken en herenschoenen werd verhoogd met 25 procent. Meer over de importheffingen uit 2018, Trump lanceerde in 2018 al eens een reeks importtarieven die ervoor moesten zorgen dat het handelstekort van de Verenigde Staten werd teruggedrongen en Amerikaanse bedrijven moesten beschermen. De belasting op Amerikaanse producten zoals cosmetica, T-shirts, broeken en herenschoenen werd verhoogd met 25 procent. Meer over de importheffingen uit 2018, leest u hier

Dit moet u weten over de EU-herstelmaatregelen op de Amerikaanse importheffingen

De importheffingen die op 12 maart bekend werden gemaakt, zijn eigenlijk ‘herstelmaatregelen’ die in 2018 al eens werden gelanceerd in reactie op de Trump-regering. Als we inzoomen op de mode-industrie en een blik werpen op de lijst met productcategorieën, blijkt dat er heel wat producten die textiel bevatten onder de importheffingen van 25 procent zullen vallen. Zo zullen vloerkleden en koffers, voorzien van textiel, onder de nieuwe belastingen vallen, maar ook kledingstukken, schoenen en hoofddeksels voor dames, heren en kinderen, die textiel bevatten dat afkomstig is van Amerikaanse bedrijven. Hetzelfde geldt voor producten dat leder bevat.

Diverse media schreven op de dag van de bekendmaking van de nieuwe importheffingen over spijkerbroeken die duurder werden. Mode-ondernemer Daan Broekman noemde dit op LinkedIn ‘fake news’. Waarom? De definitie van ‘goederen afkomstig uit de Verenigde Staten’ houdt in dat goederen in de Verenigde Staten zijn vervaardigd, zo wordt later in dit artikel uitgelegd. Maar veel Amerikaanse modebedrijven, zoals Levi’s, Wrangler en Lee, laten hun items in verschillende fabrieken produceren die zich over heel de wereld bevinden. Amerikaanse bedrijven kunnen dus de bron van hun producten veranderen, waardoor zij de verhoogde tarieven kunnen omzeilen. De prijzen van deze items zullen hierdoor, mits zij de regels omzeilen, minder hard stijgen.

Het is echter nog de vraag hoe de definitie ‘afkomstig uit de Verenigde Staten’ wordt toegepast. FashionUnited vroeg een woordvoerder van de Europese Unie hoe dit precies zit, maar deze meldde hier nog navraag naar te moeten doen. De gevestigde beginselen van het douanerecht bepalen in ieder geval dat een product afkomstig is van een bepaald gebied als het er volledig is vervaardigd of er ‘substantieel is getransformeerd’, zo schreven Judith Bussé en Lorenzo Di Masi, advocaten van internationaal advocatenkantoor Crowell & Moring, al in 2018 voor FashionUnited. Dit verwijst naar een proces dat een specifieke eigenschap aan een product toevoegt wat het voorheen nog niet bezat. Het gaat hier niet om het etiketteren, verpakken of aanbrengen van een logo. “Met betrekking tot spijkerbroeken, andere kledingstukken en cosmeticaproducten, die over het algemeen een nogal gecompliceerde productiecyclus hebben, kan de betekenis van ‘substantiële transformatie’ ter discussie staan. Door de laatste producttransformatie buiten de Verenigde Staten te laten plaatsvinden, kunnen fabrikanten de negatieve effecten van de maatregelen verzachten.”

De Europese importheffingen op Amerikaanse producten kunnen impact hebben op de mode-industrie. Toch blijkt uit het verleden dat veel Amerikaanse bedrijven manieren hebben om deze te omzeilen. Doordat de productieprocessen van veel grote Amerikaanse modebedrijven zich wereldwijd bevinden, kunnen zij de extra kosten beperken waardoor ook de prijsstijgingen voor Europese consumenten minimaal blijven. Het is echter nog de vraag hoe de definitie ‘afkomstig uit de Verenigde Staten’ bedoeld zal worden. Dit zal bepalend zijn voor de uiteindelijke gevolgen van de maatregelen.