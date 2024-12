Wat gebeurt er in China, het land dat investeerders zo bezorgd maakt?

China, 's werelds tweede economie, bevindt zich op een keerpunt nu de leiders een monetaire versoepeling aankondigen die gepland staat voor 2025. Het doel is om de economie, die te kampen heeft met een aanhoudende crisis, gekenmerkt door een zwakke consumptie en toenemende zorgen over deflatie, nieuw leven in te blazen.

Deze beslissing maakt deel uit van een reeks maatregelen die erop gericht zijn de consumptie te stimuleren, de efficiëntie van investeringen te vergroten en de binnenlandse vraag te verruimen, zoals de 24 leden van het Politiek Bureau van de Communistische Partij tijdens een recente vergadering hebben aangegeven, meldt nieuwsbureau AFP.

Deze wending is bijzonder belangrijk omdat het de eerste keer sinds 2011 is dat Chinese functionarissen expliciet spreken over een monetaire "versoepeling". Deze aankondiging leidde tot een positieve reactie op de markten, met name een stijging van de Hang Seng-index in Hong Kong met bijna 3 procent. Het enthousiasme van beleggers wordt echter getemperd door scepsis over de daadwerkelijke effectiviteit en reikwijdte van de nieuwe maatregelen.

China versoepelt maatregelen om de economie te stimuleren

China probeert al enkele maanden de gevolgen van de vastgoedcrisis tegen te gaan en de groei te stimuleren door middel van verschillende initiatieven, zoals het verlagen van de rentetarieven en het verhogen van de schuldplafonds van lokale overheden. Ondanks deze inspanningen blijven de resultaten ontoereikend, zoals blijkt uit de lage consumentenprijsindex van november, die slechts een stijging van 0,2 procent liet zien, ruim onder de verwachtingen.

Deze initiatieven waren inderdaad niet voldoende om de economie te stimuleren. De Chinese overheid heeft daarom gesproken over een proactiever begrotingsbeleid om de particuliere consumptie te stimuleren. Premier Li Qiang benadrukte ook de "deglobalisering", en wees op de obstakels die handelsbarrières en douanetarieven vormen, die niet alleen China maar ook de wereldeconomie treffen. Terwijl experts en markten voorzichtig blijven over de gevolgen van de komende beslissingen, meldt TV5Monde, wordt deze voorzichtigheid versterkt door de lage groeivooruitzichten en de verwachte overheidsuitgaven die als onvoldoende worden beschouwd voor een onmiddellijk herstel. Peking legt de nadruk op de strijd tegen corruptie. Deze maatregel is bedoeld om de transparantie te vergroten en het vertrouwen van investeerders te herstellen in een steeds complexer en onzekerder klimaat.

Gevolgen voor beleggers

De recente initiatieven van China bieden interessante perspectieven voor beleggers. Door zich te richten op de binnenlandse vraag, de stabilisatie van de vastgoedmarkt en het beheer van de risico's verbonden aan de verborgen schulden van lokale overheden en projectontwikkelaars, probeert de overheid de op één na grootste economie ter wereld nieuw leven in te blazen. Hoewel de eerste monetaire versoepelingsmaatregelen al een positief effect hebben gehad, zal het succes van dit beleid afhangen van de effectieve implementatie en de aanname van aanvullende fiscale en structurele maatregelen, benadrukt de analyse van HSBC. Voor een solide en duurzaam herstel zullen beleggers de hervormingen die gericht zijn op het versterken van de consumptie en het vergemakkelijken van de overgang naar een evenwichtiger en kwalitatief beter groeimodel, nauwlettend moeten volgen.

De Chinese aandelenmarkten vertonen al tekenen van hernieuwd optimisme, gesteund door renteverlagingen en maatregelen voor de vastgoedsector, die de vraag op korte termijn zouden moeten verbeteren.

De obligatiemarkt is ook positief beïnvloed, merkt HSBC op, met toegenomen steun voor private projectontwikkelaars en de industriële sector.

Om de uitdagingen van deflatie te overwinnen en het vertrouwen op lange termijn te versterken, zullen echter extra begrotingsinspanningen nodig zijn. Beleggers moeten daarom een waakzame aanpak hanteren en rekening houden met de mogelijkheid dat er ambitieuzer maatregelen worden genomen om een stabiel herstel te garanderen.

Aankomende conferentie

In de aanloop naar de Centrale Conferentie over Economische Zaken, die gepland staat voor woensdag, zijn analisten voorzichtig. Hoewel verdere renteverlagingen mogelijk zijn, blijft de vraag of deze aanpassingen voldoende zullen zijn om de consumptie te stimuleren en de economie weer op gang te brengen. Sommige experts denken dat directe budgettaire steun aan huishoudens onmisbaar zou kunnen zijn. De Chinese premier Li Qiang benadrukte verder de wereldwijde uitdagingen die samenhangen met deglobalisering, een trend die volgens hem de economische spanningen verergert.

Economen zijn dus verdeeld: sommigen denken dat China extra maatregelen zou kunnen nemen, maar anderen blijven sceptisch over hun vermogen om een significante opleving te veroorzaken. Tegelijkertijd blijft de strijd tegen corruptie een prioriteit voor de overheid, die de mechanismen voor onderzoek naar en aanpak van afwijkend gedrag versterkt.

Samengevat China kondigt een monetaire versoepeling aan om een economie in crisis, gekenmerkt door een zwakke consumptie en deflatie, nieuw leven in te blazen.

Er worden maatregelen voor begrotingssteun en inspanningen om de binnenlandse consumptie te stimuleren genomen, maar de effectiviteit ervan blijft onzeker.

Beleggers reageren positief, maar blijven voorzichtig gezien de aanhoudende uitdagingen en wachten op ambitieuzer maatregelen voor een duurzaam herstel.