Wehkamp versterkt focus op personalisatie met opening Tech Hub

Wehkamp zet verder in op tech en data met de opening van de Tech Hub. Met de focus op innovatie en technologie hoopt de e-tailer klanten de komende jaren een meer inspirerende en gepersonaliseerde winkelervaring te bieden, aldus het persbericht.

Wehkamp wil met de opening van de Tech Hub invulling geven aan haar strategie om klanten een relevant assortiment te bieden op het juiste moment. “De komende jaren zal de focus meer op tech en de toepassing van data liggen om onze klanten nog persoonlijker te kunnen benaderen en inspireren. We werken eigenlijk iedere dag aan 2,9 miljoen persoonlijke shops die voor iedere Wehkamp-klant ‘real-time’ op maat wordt gemaakt,” aldus Anneke Keller, CTO bij Wehkamp, in het persbericht. “De Wehkamp Tech Hub is een innovatieve werkomgeving die ons enorm gaat helpen om dit te bewerkstelligen. Een plek waar geëxperimenteerd en geïnnoveerd kan worden. We willen flink uitbreiden met nieuw tech talent, die we samen met onze huidige collega’s een inspirerende en uitdagende werkomgeving willen bieden in onze Wehkamp Tech Hub.”

De nieuwe hub biedt werk aan 130 technici.