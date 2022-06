Westerse bedrijven heropenen winkels in Rusland, met andere eigenaars of merknamen

Verschillende westerse merken sloten eerder dit jaar hun vestigingen in Rusland. Hoewel voor veel winkels en andere bedrijven de toekomst nog onduidelijk is, blijkt een deel inmiddels weer te zijn heropend. De vestigingen maken veelal een herstart onder een andere merknaam of met een nieuwe eigenaar, om internationale sanctiewetgeving te omzeilen.

De meeste filialen van westerse ketens gingen dicht in maart, uit eigen protest tegen de Russische inval in Oekraïne of als gevolg van nieuwe regelgeving. Maar de boycot lijkt bij de Russen niet zo zwaar te vallen. “In de afwezigheid van bekende Europese winkels hebben veel binnenlandse bedrijven aandacht van Russische consumenten gekregen,” aldus Roman Uralovich, mode-expert en oprichter van het Russische modemerk A Quick Buck, tegenover FashionUnited. Dat zou de lokale bedrijven ten goede komen. Intussen lopen de westerse ketens inkomsten mis.

Meerdere bedrijven zochten, en zoeken, de laatste tijd naar omwegen. Het Poolse retailbedrijf LPP deed de filialen van vijf eigen kledingmerken over aan een Chinese partij, die de Russische winkels van het slot haalde. Het lijkt erop dat er in de winkels nog steeds dezelfde kleding wordt verkocht, maar de handelsmerken van LPP zijn verruild voor afkortingen. Het Franse cosmeticamerk L’Occitane en Provence deed in maart nog alle honderd vestigingen in Rusland dicht. Vorige week gingen de winkels weer open, maar op sommige gevels was de naam van het bedrijf naar het cyrillisch vertaald. FashionUnited heeft L’Occitane en Provence om toelichting gevraagd, maar kreeg nog geen reactie.

Volgens Uralovich is de terugkeer van de Europese merken ‘geen tragedie’ voor de Russische bedrijven die in de tussentijd bekendheid hebben verworven, zegt hij. “Dat zal alleen voor gezonde competitie zorgen en een voordelig effect hebben op de Russische markt.” Hij verwacht dat de terugkerende merken nog wel tegen een paar problemen aan zullen lopen. “Consumenten moeten wennen aan de nieuwe naam, en de nieuwe eigenaars moeten hun winkels weer weten te vullen. Niet alle retailers geven immers toestemming om de oude merknamen te gebruiken.”