Wetgeving eventueel noodzakelijk voor openheid toeleveringsketen

Dat kledingmerken en retailers meer openheid moeten verschaffen over hun toeleveringsketen is in de loop der jaren duidelijk geworden, maar volgens GlobalData is er misschien meer voor nodig dan vrijwillige actie. In een persbericht laat het bedrijf weten dat wetgeving wellicht het antwoord is.

Na rampen zoals de instorting van Rana Plaza in Bangladesh is een toenemend aantal modebedrijven zoals Nike, Levi’s en Adidas transparanter gaan werken.

”De publicatie van informatie over de toeleveringsketen kweekt niet alleen vertrouwen onder consumenten, maar ook onder arbeiders en voorvechters van arbeidsrechten. Het signaleert ook dat een bedrijf zich bekommert om de arbeidspraktijken van haar leveranciers,” zegt Michelle Russell, Apparel correspondent voor GlobalData in het persbericht.

Uit onderzoek blijkt echter dat vrijwillige actie niet toereikend is. ‘Fashion’s Next Trend: Accelerating Supply Chain Transparency in the Garment and Footwear Industry’, een rapport dat deze week door een coalitie van vakbonden, mensenrechtengroepen en voorvechters van arbeidsrechten gepubliceerd werd, wijst uit dat hoewel merken en retailers hun toeleveringsketens ‘drastisch’ hebben verbeterd, er meer kan worden gedaan. Zo zou wetgeving die bedrijven verplicht grondig onderzoek te verrichten naar mensenrechten in hun toeleveringsketens uitkomst kunnen bieden.

”Complete openheid is lastig te realiseren met uitsluitend vrijwillige actie,” zegt Russell. “Implementatie zou tijd kosten, maar met behulp van coalities zou het kunnen lukken.”